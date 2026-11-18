தென் ஆப்ரிக்க அணி ஆதிக்கம்: வங்கதேசம் திணறல் ஆட்டம்
தென் ஆப்ரிக்க அணி ஆதிக்கம்: வங்கதேசம் திணறல் ஆட்டம்
ADDED : நவ 18, 2026 09:57 PM
ஜோகனஸ்பர்க்: ரியான் ரிக்கிள்டன் சதம் விளாச தென் ஆப்ரிக்க அணி முதல் இன்னிங்சில் 557 ரன் குவித்தது.
தென் ஆப்ரிக்கா சென்றுள்ள வங்கதேச அணி, 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் டெஸ்ட் ஜோகனஸ்பர்க்கில் நடக்கிறது. வங்கதேச அணி முதல் இன்னிங்சில் 400 ரன் எடுத்தது. மூன்றாம் நாள் முடிவில் தென் ஆப்ரிக்க அணி முதல் இன்னிங்சில் 386/7 ரன் எடுத்திருந்தது. ரிக்கிள்டன் (56), ரபாடா (5) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
நேற்று, 4ம் நாள் ஆட்டம் நடந்தது. அபாரமாக ஆடிய ரியான் ரிக்கிள்டன், டெஸ்ட் அரங்கில் தனது 4வது சதத்தை பதிவு செய்தார். மறுமுனையில் ஒத்துழைப்பு தந்த ரபாடா அரைசதம் கடந்தார். எட்டாவது விக்கெட்டுக்கு 117 ரன் சேர்த்த போது ரிக்கிள்டன் (102) அவுட்டானார். ரபாடா 72 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். பாட்டர்சன் (29) ஓரளவு கைகொடுத்தார். தென் ஆப்ரிக்க அணி முதல் இன்னிங்சில் 557 ரன்னுக்கு ‘ஆல்–அவுட்’ ஆனது.
பின் 2வது இன்னிங்சை துவக்கிய வங்கதேச அணிக்கு தான்ஜித் ஹசன் (4), மோமினுல் ஹக் (1), கேப்டன் நஜ்முல் ஹொசைன் ஷான்டோ (11) ஏமாற்றினர். மஹ்பிஜுல் (32), தவ்ஹித் (23) நிலைக்கவில்லை. வங்கதேச அணி 2வது இன்னிங்சில் 100/5 ரன் எடுத்து, 57 ரன் பின்தங்கி இருந்த போது, வெளிச்சமின்மையால் போட்டி நிறுத்திவைக்கப்பட்டது. முஷ்பிகுர் (5), லிட்டன் தாஸ் (12) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர். தென் ஆப்ரிக்கா சார்பில் ரபாடா, சைமன் ஹார்மர் தலா 2 விக்கெட் கைப்பற்றினர்.