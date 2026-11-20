பரிசளிப்பு விழாவை புறக்கணித்த இந்தியா: பார்வையற்றோர் கிரிக்கெட்டில் சர்ச்சை
பரிசளிப்பு விழாவை புறக்கணித்த இந்தியா: பார்வையற்றோர் கிரிக்கெட்டில் சர்ச்சை
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 09:41 PM
தாகா: வங்கதேச தலைநகர் தாகாவில், பார்வையற்றோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நடந்தது. இந்தியா, இலங்கை, வங்கதேசம், பாகிஸ்தான் என 4 அணிகள் ‘ரவுண்டு–ராபின்’ முறையில் லீக் சுற்றில் விளையாடின. முடிவில் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிரண்டு இடம் பிடித்த பாகிஸ்தான் (6 புள்ளி), இந்தியா (4) பைனலுக்கு முன்னேறின.
நேற்று, தாகாவில் நடக்க இருந்த பைனல் கனமழையால் ரத்து செய்யப்பட்டது. கோப்பையை பகிர்ந்து வழங்காமல், புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த பாகிஸ்தான் அணி வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு, இந்திய பார்வையற்றோர் கிரிக்கெட் சங்கம் (சி.ஏ.பி.ஐ.,) சார்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.
பைனலில் ஒரு பந்து கூட வீசப்படாத நிலையில், உலக பார்வையற்றோர் கிரிக்கெட் கவுன்சில் (டபிள்யு.பி.சி.சி.,) தொழில்நுட்ப கமிட்டியின் விதிமுறைக்கு உட்பட்டு இரு அணிகளையும் வெற்றியாளராக அறிவித்து, கோப்பையை பகிர்ந்து வழங்கும்படி சி.ஏ.பி.ஐ., கேட்டுக்கொண்டது. இதனை, போட்டி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மறுத்ததால், இந்திய அணியினர் பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவில்லை.
பாகிஸ்தான் பார்வையற்றோர் கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் சுல்தான் ஷா, டபிள்யு.பி.சி.சி.,யின் தலைவராக இருப்பதால், தொழில்நுட்ப கமிட்டியின் விதிமுறையை நிராகரித்து விட்டார் என சி.ஏ.பி.ஐ., சார்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. தவிர, அடுத்து நடக்கவுள்ள பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டிகளையும் புறக்கணிக்கப்போவதாக தெரிவித்தது.