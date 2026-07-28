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5 'மெய்டன்'... 5 விக்கெட் * வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் சாதனை

5 'மெய்டன்'... 5 விக்கெட் * வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் சாதனை

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 11:26 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 11:26 PM

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தரவுபா: டெஸ்ட் அரங்கில், தொடர்ந்து 'மெய்டனாக' வீசிய ஐந்து ஓவர்களிலும் தலா ஒரு விக்கெட் சாய்த்து சாதனை படைத்தார் வெஸ்ட் இண்டீசின் கிரீவ்ஸ்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் சென்றுள்ள பாகிஸ்தான் 2 போட்டி கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் டெஸ்ட் தரவுபாவில் நடக்கிறது. முதல் இன்னிங்சில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் 311 ரன் எடுத்தது.

மூன்றாவது நாள் ஆட்டத்தில் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 'வேகத்தில்' சரிந்தது பாகிஸ்தான். போட்டியின் 64 வது ஓவரில் ரன் எதுவும் கொடுக்காமல் 'மெய்டனாக' வீசிய கிரீவ்ஸ், மசூதுவை (109) அவுட்டாக்கினார். தனது அடுத்த ஓவர்களையும் 'மெய்டனாக' வீசினார் கிரீவ்ஸ். இம்முறை ஜமால் (3), உஸ்மான் (0), ரிஸ்வான் (12), அபாசை (0) வெளியேற்றினார். பாகிஸ்தான் முதல் இன்னிங்சில் 282 ரன்னில் ஆல் அவுட்டானது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, இரண்டாவது இன்னிங்சில் 181/10 ரன் எடுத்தது. பின் 211 ரன் எடுத்தால் வெற்றி என களமிறங்கிய பாகிஸ்தான், இரண்டாவது இன்னிங்சில், 59/6 ரன் எடுத்திருந்தது.

முதல் பவுலர்

டெஸ்ட் அரங்கில் தொடர்ந்து 'மெய்டனாக' வீசிய ஐந்து ஓவர்களிலும், தலா ஒன்று என, மொத்தம் ஐந்து விக்கெட் சாய்த்த, முதல் பவுலர் என கிரீவ்ஸ் சாதனை படைத்தார். முன்னதாக 2016, ஜோகனஸ்பர்க் டெஸ்டில் (எதிர்-தெ.ஆப்.,), இங்கிலாந்தின் ஸ்டூவர்ட் பிராட், தொடர்ந்து 4 'மெய்டன்' ஓவர்களில், தலா ஒன்று என 4 விக்கெட் வீழ்த்தி இருந்தார்.

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