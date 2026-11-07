தவ்ஹித் இரட்டை சதம்: மீண்டது வங்கதேசம்

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ADDED : நவ 07, 2026 06:16 PM
சில்ஹெட்: தவ்ஹித் இரட்டை சதம் கைகொடுக்க, இரண்டாவது டெஸ்டில் வங்கதேச அணி முன்னிலை பெற்றது.
வங்கதேசம் சென்றுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, 2 போட்டி கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் டெஸ்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வென்றது. இரண்டாவது டெஸ்டில் சில்ஹெட்டில் நடக்கிறது. முதல் இன்னிங்சில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 356 ரன் எடுத்தது. இரண்டாவது நாள் முடிவில் வங்கதேச அணி முதல் இன்னிங்சில் 88/3 ரன் எடுத்திருந்தது.
நேற்று மூன்றாவது நாள் ஆட்டம் நடந்தது. முஷ்பிகுர் ரஹிம் (34), லிட்டன் தாஸ் (8), மெஹிதி ஹசன் (18) என வரிசையாக அடுத்தடுத்து அவுட்டாகினர். வங்கதேச அணி 184/7 என திணறியது. தவ்ஹித் ஹிரிதாய், இரட்டை சதம் எட்டினார். வங்கதேச அணி சரிவில் இருந்து மீண்டு, முன்னிலை பெற்றது. முதல் இன்னிங்சில் 386 ரன் எடுத்து, 30 ரன் முன்னிலை பெற்றது. தவ்ஹித் (242) அவுட்டாகாமல் இருந்தார்.
அடுத்து களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, மூன்றாவது நாள் முடிவில் விக்கெட் இழப்பின்றி, 7 ரன் எடுத்து, 23 ரன் பின்தங்கி இருந்தது.