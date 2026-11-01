தோற்றாலும் இந்திய அணிக்கு கோப்பை... 5வது ‘டி–20’ போட்டியில் நியூசி., அசத்தல்
தோற்றாலும் இந்திய அணிக்கு கோப்பை... 5வது ‘டி–20’ போட்டியில் நியூசி., அசத்தல்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 09:44 PM
ஹாமில்டன்: ஐந்தாவது ‘டி–20’ போட்டியில் இந்தியா தோற்ற போதும், தொடரை 3–2 என வென்று, கோப்பை கைப்பற்றியது.
இந்தியா, நியூசிலாந்து அணிகள் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ‘டி–20’ தொடரில் மோதின. முதல் மூன்று சவாலில் இந்தியா வென்றது. நான்காவது போட்டியில் நியூசிலாந்து வெற்றி பெற்றது.
வருண் வாய்ப்பு
ஐந்தாவது போட்டி நேற்று (நவ.1) ஹாமில்டன், செடான் பார்க் மைதானத்தில் நடந்தது. இந்திய அணியில் மயங்க் யாதவ், அக்சர் படேலுக்கு ‘ரெஸ்ட்’ அளிக்கப்பட, அனுபவ புவனேஷ்வர் குமார், வருண் சக்ரவர்த்தி வாய்ப்பு பெற்றனர். 15 வயது வைபவ் சூர்யவன்ஷி மீண்டும் ‘லெவனில்’ இடம் பெறவில்லை. ‘டாஸ்’ வென்ற நியூசிலாந்து கேப்டன் சான்ட்னர், ‘பவுலிங்’ தேர்வு செய்தார்.
ஷ்ரேயஸ் அரைசதம்
இந்திய அணிக்கு துவக்கத்தில் ‘செக்’ வைத்தார் ஆடம் மில்னே. இவரது ‘வேகத்தில்’ அபிஷேக் சர்மா (1), சஞ்சு சாம்சன் (4) அவுட்டாக, 3.1 ஓவரில் 19/2 ரன் எடுத்து தவித்தது. பின் கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், இஷான் கிஷான் அசத்தினர். சான்ட்னர் பந்தை சிக்சருக்கு அனுப்பிய இஷான், 28 பந்தில் அரைசதம் அடித்தார். பிரேஸ்வெல் ஓவரில் (10வது) ஷ்ரேயஸ் (6, 4, 6, 1, 6, 4) விளாச, 27 ரன் கிடைத்தன. இஷான், 61 ரன்னுக்கு (32 பந்து, 5X4, 5X6) வெளியேறினார். 22 பந்தில் அரைசதம் எட்டிய ஷ்ரேயஸ் (50 ரன், 23 பந்து, 3X4, 4X6), ஸ்மித் பந்தில் ‘பெவிலியன்’ திரும்பினார். திலக் வர்மா (6) சோபிக்க தவற, ஸ்கோர் உயர வாய்ப்பு இல்லாமல் போனது. நமன் திர், 33 ரன் எடுத்தார். மில்னே வீசிய கடைசி ஓவரில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி (22), புவனேஷ்வர் குமார் (6) நடையை கட்டினர். இந்திய அணி 20 ஓவரில் 191/8 ரன் எடுத்தது.
நியூசிலாந்து சார்பில் ஆடம் மில்னே, 4 விக்கெட் சாய்த்தார்.
செய்பர்ட் 93 ரன்
சவாலான இலக்கை விரட்டிய நியூசிலாந்து அணிக்கு, ஆலன் (2) ஏமாற்றினார். டிம் செய்பர்ட், டேரில் மிட்சல் சேர்ந்து இந்திய பந்துவீச்சை சிதறடித்தனர். புவனேஷ்வர் ஓவரில் செய்பர்ட் (4, 6, 6, 4) விளாச, 20 ரன் எடுக்கப்பட்டன. வருண் சக்ரவர்த்தி ‘சுழலில்’ மிட்சல் (29) சிக்கினார். செய்பர்ட், 34 பந்தில் அரைசதம் எட்டினார். இவருக்கு கிளன் பிலிப்ஸ் ‘கம்பெனி’ கொடுக்க, நியூசிலாந்து எளிதாக ரன் சேர்த்தது. வருண் ஓவரில் பிலிப்ஸ் (4, 4, 4, 4) பதம் பார்க்க, மொத்தம் 18 ரன் கிடைத்தன. நிதிஷ் குமார் பந்தில் செய்பர்ட் 93 ரன்னுக்கு (50 பந்து, 11x4, 5x6) போல்டாகி, சதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை நழுவவிட்டார். அர்ஷ்தீப் பந்தை பவுண்டரிக்கு விரட்டிய பிலிப்ஸ், இத்தொடரில் 4வது அரைசதம் (29 பந்தில்) அடித்தார். தொடர்ந்து புவனேஷ்வர் ஓவரில் வரிசையாக இரு பவுண்டரி அடித்த பிலிப்ஸ், வெற்றியை உறுதி செய்தார். நியூசிலாந்து அணி 18 ஓவரில் 195/3 ரன் எடுத்து, சுலப வெற்றி பெற்றது. இந்தியா 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோற்றது. பிலிப்ஸ் (65 ரன், 38 பந்து, 8x4, 3x6), பெவன் ஜேக்கப்ஸ் (1) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
ஆட்டநாயகன் விருதை ஆடம் மில்னே (4/19), தொடர் நாயகன் விருதை கிளன் பிலிப்ஸ் (341 ரன்) தட்டிச் சென்றனர்.