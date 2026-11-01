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/செய்திகள்/விளையாட்டு/கிரிக்கெட்/தோற்றாலும் இந்திய அணிக்கு கோப்பை... 5வது ‘டி–20’ போட்டியில் நியூசி., அசத்தல்

தோற்றாலும் இந்திய அணிக்கு கோப்பை... 5வது ‘டி–20’ போட்டியில் நியூசி., அசத்தல்

தோற்றாலும் இந்திய அணிக்கு கோப்பை... 5வது ‘டி–20’ போட்டியில் நியூசி., அசத்தல்

UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 01, 2026 09:44 PM

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UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 01, 2026 09:44 PM

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ஹாமில்டன்: ஐந்தாவது ‘டி–20’ போட்டியில் இந்தியா தோற்ற போதும், தொடரை 3–2 என வென்று, கோப்பை கைப்பற்றியது.

இந்தியா, நியூசிலாந்து அணிகள் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ‘டி–20’ தொடரில் மோதின. முதல் மூன்று சவாலில் இந்தியா வென்றது. நான்காவது போட்டியில் நியூசிலாந்து வெற்றி பெற்றது.

வருண் வாய்ப்பு



ஐந்தாவது போட்டி நேற்று (நவ.1) ஹாமில்டன், செடான் பார்க் மைதானத்தில் நடந்தது. இந்திய அணியில் மயங்க் யாதவ், அக்சர் படேலுக்கு ‘ரெஸ்ட்’ அளிக்கப்பட, அனுபவ புவனேஷ்வர் குமார், வருண் சக்ரவர்த்தி வாய்ப்பு பெற்றனர். 15 வயது வைபவ் சூர்யவன்ஷி மீண்டும் ‘லெவனில்’ இடம் பெறவில்லை. ‘டாஸ்’ வென்ற நியூசிலாந்து கேப்டன் சான்ட்னர், ‘பவுலிங்’ தேர்வு செய்தார்.

ஷ்ரேயஸ் அரைசதம்



இந்திய அணிக்கு துவக்கத்தில் ‘செக்’ வைத்தார் ஆடம் மில்னே. இவரது ‘வேகத்தில்’ அபிஷேக் சர்மா (1), சஞ்சு சாம்சன் (4) அவுட்டாக, 3.1 ஓவரில் 19/2 ரன் எடுத்து தவித்தது. பின் கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், இஷான் கிஷான் அசத்தினர். சான்ட்னர் பந்தை சிக்சருக்கு அனுப்பிய இஷான், 28 பந்தில் அரைசதம் அடித்தார். பிரேஸ்வெல் ஓவரில் (10வது) ஷ்ரேயஸ் (6, 4, 6, 1, 6, 4) விளாச, 27 ரன் கிடைத்தன. இஷான், 61 ரன்னுக்கு (32 பந்து, 5X4, 5X6) வெளியேறினார். 22 பந்தில் அரைசதம் எட்டிய ஷ்ரேயஸ் (50 ரன், 23 பந்து, 3X4, 4X6), ஸ்மித் பந்தில் ‘பெவிலியன்’ திரும்பினார். திலக் வர்மா (6) சோபிக்க தவற, ஸ்கோர் உயர வாய்ப்பு இல்லாமல் போனது. நமன் திர், 33 ரன் எடுத்தார். மில்னே வீசிய கடைசி ஓவரில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி (22), புவனேஷ்வர் குமார் (6) நடையை கட்டினர். இந்திய அணி 20 ஓவரில் 191/8 ரன் எடுத்தது.

நியூசிலாந்து சார்பில் ஆடம் மில்னே, 4 விக்கெட் சாய்த்தார்.

செய்பர்ட் 93 ரன்



சவாலான இலக்கை விரட்டிய நியூசிலாந்து அணிக்கு, ஆலன் (2) ஏமாற்றினார். டிம் செய்பர்ட், டேரில் மிட்சல் சேர்ந்து இந்திய பந்துவீச்சை சிதறடித்தனர். புவனேஷ்வர் ஓவரில் செய்பர்ட் (4, 6, 6, 4) விளாச, 20 ரன் எடுக்கப்பட்டன. வருண் சக்ரவர்த்தி ‘சுழலில்’ மிட்சல் (29) சிக்கினார். செய்பர்ட், 34 பந்தில் அரைசதம் எட்டினார். இவருக்கு கிளன் பிலிப்ஸ் ‘கம்பெனி’ கொடுக்க, நியூசிலாந்து எளிதாக ரன் சேர்த்தது. வருண் ஓவரில் பிலிப்ஸ் (4, 4, 4, 4) பதம் பார்க்க, மொத்தம் 18 ரன் கிடைத்தன. நிதிஷ் குமார் பந்தில் செய்பர்ட் 93 ரன்னுக்கு (50 பந்து, 11x4, 5x6) போல்டாகி, சதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை நழுவவிட்டார். அர்ஷ்தீப் பந்தை பவுண்டரிக்கு விரட்டிய பிலிப்ஸ், இத்தொடரில் 4வது அரைசதம் (29 பந்தில்) அடித்தார். தொடர்ந்து புவனேஷ்வர் ஓவரில் வரிசையாக இரு பவுண்டரி அடித்த பிலிப்ஸ், வெற்றியை உறுதி செய்தார். நியூசிலாந்து அணி 18 ஓவரில் 195/3 ரன் எடுத்து, சுலப வெற்றி பெற்றது. இந்தியா 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோற்றது. பிலிப்ஸ் (65 ரன், 38 பந்து, 8x4, 3x6), பெவன் ஜேக்கப்ஸ் (1) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.

ஆட்டநாயகன் விருதை ஆடம் மில்னே (4/19), தொடர் நாயகன் விருதை கிளன் பிலிப்ஸ் (341 ரன்) தட்டிச் சென்றனர்.

காம்பிர் பாராட்டு


இந்திய தலைமை பயிற்சியாளர் காம்பிர் கூறுகையில்,‘‘டி–20 தொடருக்கு தயாராக நமது வீரர்களுக்கு ஒருநாள் தான் அவகாசம் இருந்தது. அக். 20ல் நியூசிலாந்து வந்தனர். அடுத்த ஒருநாள் பயிற்சி மேற்கொண்டனர். அக். 22ல் முதல் போட்டியில் பங்கேற்றனர். 15 மணி நேர விமான பயணம், வித்தியாசமான சூழ்நிலையை சமாளித்து, தொடரை வென்றது பாராட்டுக்குரியது. கேப்டனாக ஷ்ரேயஸ் ஐயர் சிறப்பாக செயல்பட்டார். சவால்களை கண்டு அஞ்சியது இல்லை. எனது அகராதியில் அச்சம் என்ற வார்த்தைக்கு இடம் கிடையாது. நாட்டுக்காக தொடர்ந்து அசத்துவோம்.
அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி தரும் முடிவை எடுக்க இயலாது. எனது பணி, அணியின் நலனுக்காக சரியான முடிவை எடுப்பது தான். இந்தியாவுக்காக ஒன்றிணைந்து வெற்றி பெற்றோம்,’’என்றார்.
இந்திய கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் கூறுகையில்,‘‘பவுலிங், பீல்டிங்கில் இன்னும் சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கலாம். வித்தியாசமான நியூசிலாந்து சூழலில் விளையாடியது சிறந்த பாடமாக அமைந்தது,’’என்றார்.



சுருக்கமான ஸ்கோர்


இந்தியா 191/8 (20 ஓவர்)
பேட்டிங்
இஷான் 61(32)
ஷ்ரேயஸ் 50(23)
பவுலிங்
மில்னே 4/19 (4 ஓவர்)
ஸ்மித் 2/28 (3 ஓவர்)
நியூசிலாந்து 195/3 (18 ஓவர்)
பேட்டிங்
செய்பர்ட் 93(50)
பிலிப்ஸ் 65(38)
பவுலிங்
அர்ஷ்தீப் 1/40 (4 ஓவர்)
வருண் 1/45 (4 ஓவர்)
ரிசல்ட்: இந்தியா தோல்வி (7 விக்.,)



பிலிப்ஸ் ‘டாப்’


இரு தரப்பு ‘டி–20’ தொடரில் அதிக ரன் எடுத்தவரானார் நியூசிலாந்தின் கிளன் பிலிப்ஸ் (341 ரன், எதிர், இந்தியா, 2026). அடுத்த இடத்தில் இங்கிலாந்தின் பில் சால்ட் (331 ரன், எதிர், வெ.இ., 2023) உள்ளார்.
* சர்வதேச ‘டி–20’ அரங்கில், ஒரு ஆண்டில் எந்த ஒரு அணிக்கு எதிராகவும் அதிக ரன் எடுத்தவர் பட்டியலில் கிளன் பிலிப்ஸ் (522 ரன், எதிர், இந்தியா, 2026) முதலிடம் பெற்றார். அடுத்த இடத்தில் அபிஷேக் சர்மா (431 ரன், எதிர், நியூசி., 2026) உள்ளார்.



அர்ஷ்தீப் முதலிடம்


ஆலனை (1.3 ஓவர்) அவுட்டாக்கிய அர்ஷ்தீப் (99 போட்டி, 65 விக்.,), சர்வதேச ‘டி–20’ அரங்கில் 1–6 ஓவரில் அதிக விக்கெட் வீழ்த்தியவர் (ஐ.சி.சி., முழு உறுப்பு நாடுகள்) பட்டியலில் முதலிடத்தை நியூசிலாந்தின் சவுத்தீ (119 போட்டி, 65 விக்.,) உடன் பகிர்ந்து கொண்டார்.
* வருண் சக்ரவர்த்தி நேற்று 50வது சர்வதேச ‘டி–20’ போட்டியில் பங்கேற்றார். இம்மைல்கல்லை எட்டிய 28வது இந்திய வீரரானார்.



இஷான் 2000 ரன்


அரைசதம் கடந்த இஷான் கிஷான் சர்வதேச ‘டி–20’ அரங்கில் 2,000 ரன் (69 போட்டி) எட்டிய ஏழாவது இந்திய வீரரானார். அதிவேகமாக 2,000 ரன் எட்டிய மூன்றாவது இந்திய வீரர் இஷான் (1,345 பந்து). முதல் இரு இடங்களில் அபிஷேக் சர்மா (1024), சூர்யகுமார் (1,164) உள்ளனர்.
* சர்வதேச ‘டி–20’ அரங்கில் ஒரு ஆண்டில் அதிக ரன் எடுத்த இந்திய வீரரானார் இஷான் கிஷான் (37 போட்டி, 1,220 ரன், 2026).
சூர்யகுமாரை (32 போட்டி, 1,164 ரன், 2022) முந்தினார்.



400 ‘சிக்சர்’


நேற்று 11 சிக்சர் விளாசிய இந்தியா, சர்வதேச ‘டி–20’ அரங்கில் ஒரு ஆண்டில் (2026) 400 சிக்சர் (40 போட்டி) விளாசிய உலகின் முதல் அணி என வரலாறு படைத்தது. அடுத்த இடங்களில் ஆஸ்திரியா (36 போட்டி, 326 சிக்சர், 2025), இந்தியா (40 போட்டி, 289 சிக்சர், 2022) உள்ளன. 2022ல் ஒரு போட்டிக்கு சராசரியாக 7.2 சிக்சர் அடித்த இந்தியா, 2026ல் சராசரியாக 10 சிக்சர் விளாசியுள்ளது. அபிஷேக் சர்மா அதிகபட்சமாக 86 சிக்சர் அடித்துள்ளார்.
* ஒரு ஆண்டில் (2026) எந்த ஒரு அணிக்கு எதிராகவும் அதிக சிக்சர் அடித்த அணிகள் பட்டியலில் இந்தியா (142 சிக்சர், எதிர், நியூசி.,) முதலிடம் பிடித்தது. 2026ல் இந்தியா, நியூசிலாந்து மோதிய 11 ‘டி–20’ போட்டியில் 259 சிக்சர் (ஒரு போட்டிக்கு 23.5 சிக்சர் வீதம்) அடிக்கப்பட்டன.



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