பவுலிங் புரியல...பேட்டிங் தெரியல: இந்திய அணி கரை சேரல
பவுலிங் புரியல...பேட்டிங் தெரியல: இந்திய அணி கரை சேரல
UPDATED : நவ 13, 2026 10:53 PM
ADDED : நவ 13, 2026 09:52 PM
மவுன்ட் மவுன் கனுய்: நான்காவது ஒருநாள் போட்டியில் மாட் ஹென்றி 'வேகத்தில்' சரிந்த இந்திய அணி, 244 ரன் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி அடைந்தது.
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் மூன்று சவால் முடிவில் இந்தியா, 2-0 என முன்னிலை பெற்றது. நான்காவது போட்டி நேற்று (நவ. 13), மவுன்ட் மவுன் கனுய், பே ஓவல் மைதானத்தில் நடந்தது.
டெஸ்ட் தொடர் பயிற்சிக்காக 'ரெகுலர்' கேப்டன் சுப்மன் கில் விலகியதால், ஒருநாள் போட்டியின் கேப்டன் பொறுப்பை ஷ்ரேயஸ் ஐயர், முதல் முறையாக ஏற்றார். 'டாஸ்' வென்ற இவர், 'பவுலிங்' தேர்வு செய்தார். துணை கேப்டன் இஷான் கிஷான், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், குல்தீப் யாதவ் இடம் பெற்றனர்.
நழுவிய கைகள்
நியூசிலாந்து அணிக்கு வில் யங், டிச் செய்பர்ட் நல்ல அடித்தளம் அமைத்தனர். அகிப் நபி ஓவரின் (2வது) 5வது பந்தில் யங் கொடுத்த 'கேட்ச்சை' ஸ்லிப் பகுதியில் ரோகித் கோட்டைவிட்டார். 6வது பந்தில் யங் அடித்த பந்தை இம்முறை கீப்பர் இஷான் கிஷான் நழுவவிட, இரு முறை கண்டம் தப்பினார் யங் (5 ரன்னில்). ஆடுகளத்தின் தன்மையை புரிந்து கொண்டு இந்தியா துல்லியமாக பந்துவீச தவறியது. இதை பயன்படுத்திய செய்பர்ட், 58 ரன் (48 பந்து, 6x4, 3x6) விளாசினார். நிக் கெல்லி (4), டீன் பாக்ஸ்கிராப்ட் (8) நிலைக்கவில்லை. குல்தீப் ஓவரில் (26வது) யங், ஆலன் அடித்து நொறுக்க, 19 ரன் கிடைத்தன. ஆலன், 41 ரன் எடுத்தார்.
வில் யங் சதம்
குல்தீப் பந்தில் ஒரு ரன் எடுத்த வில் யங், சதம் (88 பந்தில்) எட்டினார். நமன் திர் வலையில் யங், 125 ரன்னுக்கு (108 பந்து, 14x4, 4x6) வெளியேறினார். பிரேஸ்வெல் (15) தாக்குப்பிடிக்கவில்லை. கடைசி கட்டத்தில் கேப்டன் சான்ட்னர் (24), கிறிஸ்டியன் கிளார்க் (22) விளாச, நியூசிலாந்து அணி 50 ஓவரில் 333 ரன் குவித்தது.
ஹென்றி 6 விக்.,
கடின இலக்கை துரத்திய இந்திய அணியின் கதையை முதல் ஓவரிலேயே முடித்தார் மாட் ஹென்றி. முதல் பந்தில் ரோகித் சர்மா 'கோல்டன் டக்' அவுட்டானார். 5வது பந்தில் கோலி (0) போல்டானார். 6வது பந்தில் கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயரும் 'கோல்டன் டக்' அவுட்டானார். முதல் ஓவர் முடிவில் இந்தியா 0/3 என தவித்தது. அடுத்து வந்தவர்களும் பேட்டிங் தெரியாதவர்கள் போல, ஏனோதானோ என ஆடினர். ருதுராஜ் (5), அக்சர் படேல் (21) ஏமாற்றினர். ஹென்றி பந்தில் இஷான் கிஷான் (27) போல்டானார். நமன் திர், 21 ரன் எடுத்தார். குர்னுார் பிராரை (2) போல்டாக்கிய ஹென்றி 6வது விக்கெட்டை பெற்றார். இந்திய அணி 26.4 ஓவரில் 89 ரன்னுக்கு சுருண்டு தோல்வி அடைந்தது.
முக்கியமான 5வது போட்டி நவ.15ல் நடக்க உள்ளது.
மோசமான தோல்வி
ஒருநாள் அரங்கில் இந்திய அணி நேற்று இரண்டாவது மோசமான தோல்வியை (244 ரன்னில்) சந்தித்தது. முதலிடத்தில் 245 ரன்னில் (எதிர், இலங்கை, 2000, சார்ஜா) தோற்றது உள்ளது.
* இந்தியா 6வது குறைவான ஸ்கோரை (89) நேற்று பதிவு செய்தது. முதலிடத்தில் 54 ரன் (எதிர், இலங்கை, 2000, சார்ஜா) உள்ளது.
* ஒருநாள் அரங்கில் இந்தியா நேற்று முதல் முறையாக ரன் எடுக்காமல் 3 விக்கெட்டுகளை (0/3) இழந்தது. ஒட்டுமொத்தமாக இத்தகைய நிகழ்வு 5வது முறையாக அரங்கேறியது.
* முதல் ஓவரில் ரன் எடுக்காமல் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்த 2வது அணியானது இந்தியா. முதல் ஓவரில் 3 விக்கெட் சரிவது 3வது முறை. மாட் ஹென்றிக்கு முன் ஷான் போலக் (எதிர், பாக்., 1997, 3 விக்.,), சமிந்தா வாஸ் (எதிர், வங்கதேசம், 2003, உலக கோப்பை, பீட்டர்மரிட்ஸ்பர்க், 'ஹாட்ரிக்' உட்பட 4 விக்.,) முதல் ஓவரில் அசத்தினர். இதில் வங்கதேசம் முதல் ஓவரில் 4 விக்கெட் இழந்த போதும் 5 ரன் எடுத்தது. இந்தியா, பாகிஸ்தான் ஒரு ரன் கூட எடுக்கவில்லை.
* ஒருநாள் அரங்கில், ஒரு போட்டியில் ரோகித்-கோலி 'டக்' அவுட்டானது 2வது முறை. இதற்கு முன் இலங்கைக்கு எதிராக (2010, தம்புலா) இப்படி அவுட்டாகினர்.
* ஒருநாள் அரங்கில் அதிக முறை 'டக்' அவுட்டான இந்திய வீரர்களில் முதலிடத்தை (தலா 20 முறை) சச்சினுடன் பகிர்ந்து கொண்டார் கோலி.
மறக்க முடியுமா
உலக கோப்பை அரையிறுதியில் (2019, மான்செஸ்டர்) இந்திய அணி (எதிர், நியூசி) 3.1 ஓவரில் 5 ரன்னுக்கு 3 விக்கெட்டை இழந்தது. அப்போது மாட் ஹென்றி பந்துவீச்சில் ரோகித் சர்மா (1), ராகுல் (1), பவுல்ட் பந்தில் கோலி (1) அவுட்டாகினர். இதே போல் நேற்றும் ஹென்றி மிரட்ட, இந்தியா முதல் ஓவரில் ரன் எடுக்காமல் 3 விக்கெட்டை இழந்தது.
காம்பிர் காட்டம்
இந்திய அணி பயிற்சியாளர் காம்பிர் கூறுகையில்,''நாம் எத்தனை ரன் வித்தியாசத்தில் தோற்றோம் என்பது முக்கியமல்ல. 26.4 ஓவரில் சுருண்டது தான் கவலை அளிக்கிறது. வில் யங் கொடுத்த இரு 'கேட்ச்' வாய்ப்பை கோட்டைவிட்டது பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த மோசமான நாள் கடந்து போகட்டும். அனுபவம் இல்லாத பவுலர்களுக்கு சிறந்த பாடமாக அமையும். இஷான் உடன் ஒப்பிடுகையில் ருதுராஜ் அனுபவம் வாய்ந்தவர். இதனால் தான் ரோகித்-ருதுராஜை துவக்கத்தில் களமிறக்கினோம். இது போன்ற ஆட்டம் வீரர்களுக்கு வேதனையை தரும். இருப்பினும் வலிமையாக மீண்டு வருவோம்,''என்றார்.
மாறிய ஆடுகளம்
இந்திய கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் கூறுகையில்,''இரு இன்னிங்ஸ் இடையே ஆடுகளத்தில் பெரும் மாற்றத்தை காண முடிந்தது. நியூசிலாந்து முதலில் களமிறங்கிய போது பேட்டிங்கிற்கு சாதகமாக இருந்தது. இதனால் 334 ரன்னை சேஸ் செய்துவிடலாம் என நினைத்தோம். ஆனால், பந்துகள் நன்கு 'ஸ்விங்' ஆகின. பேட் செய்வது கடினமாக இருந்தது. 'கேட்ச்' நழுவவிடுவது சகஜம். இந்த போட்டியை மறப்பது முக்கியம். முதல் இரு போட்டியில் வென்றதை ஊக்கமாக எடுத்துக் கொண்டு, ஐந்தாவது சவாலில் சாதிப்போம்,''என்றார்.
சிறந்த ஸ்கோர்
ஒருநாள் அரங்கில், இந்தியாவுக்கு எதிராக நான்காவது சிறந்த ஸ்கோரை (முதல் இன்னிங்சில்), நியூசிலாந்து (333 'ஆல் அவுட்') நேற்று பதிவு செய்தது. முதலிடத்தில் 349/9 (ராஜ்கோட், 1999) உள்ளது.
* ஒருநாள் அரங்கில் அதிக முறை 5+ விக்கெட் வீழ்த்திய நியூசிலாந்து பவுலர் பட்டியலில் 3வது இடத்தை ஷேன் பாண்ட் உடன் பகிர்ந்து கொண்டார் மாட் ஹென்றி (தலா 4 முறை). முதல் இரு இடங்களில் பவுல்ட் (6), ஹாட்லீ (5) உள்ளனர்.
* ஒருநாள் அரங்கில் இந்தியா 9/4 ரன் எடுத்தது 2வது முறையாக அரங்கேறியது. முன்னதாக 1983ல் ஜிம்பாப்வேக்கு (1983, டிரன்ட்பிரிட்ஜ்) எதிராக இதே போல 9/4 ரன் எடுத்து தவித்தது.
நியூசிலாந்து
யங் | (சி)சப்ஸ்-குஷாக்ரா(பி)நமன் | 125(108)
செய்பர்ட் | (சி)இஷான்(பி)குர்னுார் | 58(48)
கெல்லி | (ஸ்டம்டு)இஷான்(பி)அக்சர் | 4(8)
பாக்ஸ்கிராப்ட் | (சி)குர்னுார்(பி)அகிப் | 8(13)
ஆலன் | (சி)ரோகித்(பி)அக்சர் | 41(30)
பிரேஸ்வெல் | (சி)நமன்(பி)குர்னுார் | 15(20)
சான்ட்னர் | (சி)இஷான்(பி)அர்ஷ்தீப் | 24(29)
கிளார்க் -எல்.பி.டபிள்யு.,(பி)அகிப் 22(22)
ஜேமிசன் -அவுட் இல்லை- 19(21)
ஹென்றி -ரன் அவுட்(அகிப்) 2(2)
பிஷ்சர் -ரன் அவுட்(இஷான்) 1(1)
உதிரிகள் | 14
மொத்தம் (50 ஓவர்) | 333/10
விக்கெட் வீழ்ச்சி: 1-85(செய்பர்ட்), 2-96(கெல்லி), 3-125(பாக்ஸ்கிராப்ட்), 4-215(ஆலன்), 5-256(யங்), 6-258(பிரேஸ்வெல்), 7-293(சான்ட்னர்), 8-318(கிளார்க்), 9-332(ஹென்றி), 10-333(பிஷ்சர்).
பந்துவீச்சு: அர்ஷ்தீப் 10-0-55-1, அகிப் 8-0-59-2, குர்னுார் 10-0-69-2, அக்சர் 10-0-39-2, குல்தீப் 8-0-73-0, நமன் 4-0-29-1.
இந்தியா
ரோகித் | (சி)ஆலன்(பி)ஹென்றி | 0(1)
ருதுராஜ் | (சி)பிரேஸ்வெல்(பி)ஜேமிசன் | 5(13)
கோலி | (பி)ஹென்றி | 0(4)
ஷ்ரேயஸ் -எல்.பி.டபிள்யு.,(பி)ஹென்றி 0(1)
இஷான் | (பி)ஹென்றி | 27(53)
அக்சர் | (சி)ஆலன்(பி)பிஷ்சர் | 21(36)
நமன் | (சி)சான்ட்னர்(பி)பிஷ்சர் | 21(24)
அகிப் | (சி)செய்பர்ட்(பி)பிஷ்சர் | 5(8)
குல்தீப் | (பி)ஹென்றி | 1(4)
குர்னுார் | (பி)ஹென்றி | 2(13)
அர்ஷ்தீப் -அவுட் இல்லை- 0(3)
உதிரிகள் | 7
மொத்தம் (26.4 ஓவர்) | 89/10
விக்கெட் வீழ்ச்சி: 1-0(ரோகித்), 2-0(கோலி), 3-0(ஷ்ரேயஸ்), 4-9(ருதுராஜ்), 5-53(அக்சர்), 6-61(இஷான்), 7-66(அகிப்), 8-69(குல்தீப்), 9-83(நமன்), 10-89(குர்னுார்).
பந்துவீச்சு: ஹென்றி 9.4-2-27-6, ஜேமிசன் 6-2-12-1, கிளார்க் 2-0-13-0, பிஷ்சர் 7-1-31-3, பிரேஸ்வெல் 2-0-6-0.