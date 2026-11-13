‘ஈஸியா’ வென்றது ஆஸி.,: இங்கிலாந்து அணி ஏமாற்றம்

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ADDED : நவ 13, 2026 09:42 PM
பெர்த்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் ஆஸ்திரேலிய அணி 7 விக்கெட்டில் எளிதாக வெற்றி பெற்றது.
ஆஸ்திரேலியா சென்றுள்ள இங்கிலாந்து அணி 3 போட்டி கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் போட்டி பெர்த்தில் நேற்று நடந்தது. ‘டாஸ்’ வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி கேப்டன் மிட்சல் மார்ஷ், பீல்டிங் தேர்வு செய்தார்.
இங்கிலாந்து அணிக்கு டாம் பான்டன் (25), டக்கெட் (9) ஜோடி சுமாரான துவக்கம் தந்தது. மறுபக்கம் ஆஸ்திரேலிய அணியில் அறிமுக வாய்ப்பு பெற்ற மாலி பியர்டுமேன், ‘வேகத்தில்’ மிரட்டினார். முதலில் ஜோ ரூட்டை (17) வெளியேற்றிய இவர், அடுத்து கேப்டன் ஹாரி புரூக் (1), ஜோர்டான் (2), சாம் கர்ரான் (0) என வரிசையாக ‘மிடில் ஆர்டர்’ பேட்டர்களை திருப்பி அனுப்பினார். ஜாக்ஸ் (25) ஆறுதல் தந்தார். இங்கிலாந்து அணி 33.4 ஓவரில் 131 ரன்னில் சுருண்டது. பியர்டுமேன் 6 விக்கெட் சாய்த்தார்.
ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு மார்ஷ், டிராவிஸ் ஹெட் (0) ஜோடி துவக்கம் தந்தது. மார்ஷ், 30 பந்தில் 50 ரன் விளாசினார். கூப்பர் கனோலி (27) கைகொடுக்க ஆஸ்திரேலிய அணி 23.3 ஓவரில் 132/3 ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. இங்லிஸ் (23), ரென்ஷா (26) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர். ஆஸ்திரேலியா 1–0 என தொடரில் முன்னிலை பெற்றது.