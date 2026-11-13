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‘ஈஸியா’ வென்றது ஆஸி.,: இங்கிலாந்து அணி ஏமாற்றம்

‘ஈஸியா’ வென்றது ஆஸி.,: இங்கிலாந்து அணி ஏமாற்றம்

UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 13, 2026 09:42 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 13, 2026 09:42 PM

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பெர்த்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் ஆஸ்திரேலிய அணி 7 விக்கெட்டில் எளிதாக வெற்றி பெற்றது.

ஆஸ்திரேலியா சென்றுள்ள இங்கிலாந்து அணி 3 போட்டி கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் போட்டி பெர்த்தில் நேற்று நடந்தது. ‘டாஸ்’ வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி கேப்டன் மிட்சல் மார்ஷ், பீல்டிங் தேர்வு செய்தார்.

இங்கிலாந்து அணிக்கு டாம் பான்டன் (25), டக்கெட் (9) ஜோடி சுமாரான துவக்கம் தந்தது. மறுபக்கம் ஆஸ்திரேலிய அணியில் அறிமுக வாய்ப்பு பெற்ற மாலி பியர்டுமேன், ‘வேகத்தில்’ மிரட்டினார். முதலில் ஜோ ரூட்டை (17) வெளியேற்றிய இவர், அடுத்து கேப்டன் ஹாரி புரூக் (1), ஜோர்டான் (2), சாம் கர்ரான் (0) என வரிசையாக ‘மிடில் ஆர்டர்’ பேட்டர்களை திருப்பி அனுப்பினார். ஜாக்ஸ் (25) ஆறுதல் தந்தார். இங்கிலாந்து அணி 33.4 ஓவரில் 131 ரன்னில் சுருண்டது. பியர்டுமேன் 6 விக்கெட் சாய்த்தார்.

ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு மார்ஷ், டிராவிஸ் ஹெட் (0) ஜோடி துவக்கம் தந்தது. மார்ஷ், 30 பந்தில் 50 ரன் விளாசினார். கூப்பர் கனோலி (27) கைகொடுக்க ஆஸ்திரேலிய அணி 23.3 ஓவரில் 132/3 ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. இங்லிஸ் (23), ரென்ஷா (26) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர். ஆஸ்திரேலியா 1–0 என தொடரில் முன்னிலை பெற்றது.

கம்மின்ஸ் மறுப்பு


கடந்த 2018ல் தென் ஆப்ரிக்க மண்ணில், நடந்த டெஸ்டில் பந்தை சேதப்படுத்தி சிக்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியின் வார்னர், பான்கிராப்ட், அப்போதைய கேப்டன் ஸ்மித்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. கம்மின்ஸ் புதிய கேப்டன் ஆனார். அந்த அணியில் இடம் பெற்றிருந்த, பாகிஸ்தான் வம்சாவளி வீரர், கவாஜா சுயசரிதை வெளியிட்டார். பந்தை சேதப்படுத்தப் போகும் செயல் குறித்து, ஆஸ்திரேலிய அணியினர் அனைவருக்கும் முன்னதாகவே தெரியும். தவிர, ஆஸ்திரேலிய அணியில் வெள்ளை இனத்தவருக்குத் தான் கேப்டன் பதவி தரப்படுகிறது. சர்ச்சைக்குப் பின் தனக்கு கேப்டன் பதவி கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்து ஏமாந்தேன், என சுயசரிதையில் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து கம்மின்ஸ் நேற்று கூறுகையில்,‘‘ 8 ஆண்டுக்கு முன் நடந்த சம்பவம், எனக்கு மட்டுமல்ல, அனைவருக்கும் கடினமான காலம் அது. அதேநேரம், கேப்டன் விஷயத்தில் கவாஜா கருத்தை ஏற்க முடியாது. ஏனெனில் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை. முக்கியமான கருத்தை, இப்படி சாதராணமாகவும், அலட்சியமாகவும் பேசுவது, பொறுப்பற்ற செயல். இது மிகவும் தீவிரமான குற்றச்சாட்டு,’’ என்றார்.



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