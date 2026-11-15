ஆஸி.,யை வென்றது இங்கிலாந்து: டாம் பான்டன் சதம்

ADDED : நவ 15, 2026 10:00 PM
அடிலெய்டு: இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் டாம் பான்டன் சதம் விளாச, இங்கிலாந்து அணி 135 ரன் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தியது.
ஆஸ்திரேலியா சென்றுள்ள இங்கிலாந்து அணி, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா வென்றது. நேற்று, அடிலெய்டு ஓவல் மைதானத்தில் 2வது போட்டி நடந்தது. ‘டாஸ்’ வென்ற ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் மிட்சல் மார்ஷ், ‘பீல்டிங்’ தேர்வு செய்தார்.
இங்கிலாந்து அணிக்கு பென் டக்கெட் (9), கேப்டன் ஹாரி புரூக் (5) ஏமாற்றினர். பின் இணைந்த டாம் பான்டன், ஜோ ரூட் கைகொடுத்தனர். அபாரமாக ஆடிய ஜோ ரூட், ஒருநாள் போட்டி அரங்கில் தனது 50வது அரைசதம் விளாசினார். இவர், 62 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். மறுமுனையில் அசத்திய பான்டன், 86 பந்தில் சதத்தை எட்டினார். இவர், 121 ரன்னில் (4X6, 12X4) அவுட்டானார். அடுத்து வந்த ஜோர்டான் காக்ஸ் (67), வில் ஜாக்ஸ் (54*) தங்கள் பங்கிற்கு அரைசதம் கடந்தனர்.
இங்கிலாந்து அணி 50 ஓவரில் 355/6 ரன் எடுத்தது. ஆஸ்திரேலியா சார்பில் சேவியர் பார்ட்லெட் 3 விக்கெட் கைப்பற்றினார்.
கடின இலக்கை விரட்டிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கேப்டன் மிட்சல் மார்ஷ் (2), டிராவிஸ் ஹெட் (7), கூப்பர் கொனாலி (0), ஜோஷ் இங்லிஸ் (3) ஏமாற்றினர். பின் இணைந்த மாட் ரென்ஷா (63), கிரீன் (64) அரைசதம் கடந்து ஆறுதல் தந்தனர். ஜாக் எட்வர்ட்ஸ் (17), ஆடம் ஜாம்பா (18), ஸ்பென்சர் ஜான்சன் (14) நிலைக்கவில்லை.
ஆஸ்திரேலிய அணி 44.3 ஓவரில் 220 ரன்னுக்கு சுருண்டு தோல்வியடைந்தது. இங்கிலாந்து சார்பில் அட்கின்சன் 4 விக்கெட் சாய்த்தார். ஆட்ட நாயகன் விருதை பான்டன் வென்றார். தொடர் 1–1 என சமநிலையில் உள்ளது. கடைசி போட்டி, வரும் நவ. 18ல் ஹோபர்ட்டில் நடக்கவுள்ளது.