ஆஸி.,யிடம் வீழ்ந்தது இங்கிலாந்து: முதல் 'டி-20' போட்டியில்
ஆஸி.,யிடம் வீழ்ந்தது இங்கிலாந்து: முதல் 'டி-20' போட்டியில்
UPDATED : நவ 21, 2026 10:51 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:26 PM
மெல்போர்ன்: முதல் 'டி-20' போட்டியில் கடைசி ஓவரில் அசத்திய ஆஸ்திரேலிய அணி, 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியது.
ஆஸ்திரேலியா சென்றுள்ள இங்கிலாந்து அணி, ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட 'டி-20' தொடரில் பங்கேற்கிறது. நேற்று, முதல் போட்டி மெல்போர்னில் நடந்தது. 'டாஸ்' வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி, 'பீல்டிங்' தேர்வு செய்தது.
இங்கிலாந்து அணிக்கு பில் சால்ட் (0), அநியூரின் டொனால்டு (10) ஏமாற்றினர். பின் இணைந்த கேப்டன் ஹாரி புரூக், டாம் பான்டன் ஜோடி கைகொடுத்தது. ஜாக் எட்வர்ட்ஸ் பந்தில் வரிசையாக ஒரு சிக்சர், ஒரு பவுண்டரி அடித்த புரூக், 20 பந்தில் அரைசதம் கடந்தார். மூன்றாவது விக்கெட்டுக்கு 97 ரன் சேர்த்த போது புரூக் (65 ரன், 28 பந்து, 6X6, 4X4) அவுட்டானார். பான்டன் (39), சாம் கர்ரான் (21), ஜோர்டான் காக்ஸ் (27) ஓரளவு ரன் சேர்த்தனர்.
இங்கிலாந்து அணி 20 ஓவரில் 187/9 ரன் எடுத்தது. ஆஸ்திரேலியா சார்பில் எட்வர்ட்ஸ், நிகில் சவுத்ரி தலா 2 விக்கெட் கைப்பற்றினர்.
நிகில் அரைசதம்
சவாலான இலக்கை விரட்டிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கேப்டன் மிட்சல் மார்ஷ் (37), சாம் ஹார்பர் (32), டிம் டேவிட் (20) நம்பிக்கை தந்தனர். அபாரமாக ஆடிய நிகில் சவுத்ரி, 32 பந்தில் அரைசதம் எட்டினார். இவர், 38 பந்தில், 66 ரன்னுக்கு (2X6, 6X4) ஆட்டமிழந்தார்.
கடைசி ஓவரில் வெற்றிக்கு 11 ரன் தேவைப்பட்டன. சாம் கர்ரான் வீசிய 20வது ஓவரின் முதல் பந்தை சிக்சருக்கு அனுப்பிய ஜாக் எட்வர்ட்ஸ், 5வது பந்தை பவுண்டரிக்கு அனுப்பி வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
ஆஸ்திரேலிய அணி 19.5 ஓவரில், 191/7 ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. எட்வர்ட்ஸ் (25) அவுட்டாகாமல் இருந்தார். ஆட்டநாயகன் விருதை நிகில் சவுத்ரி (66 ரன், 2 விக்கெட்) வென்றார்.