ஹேசல்வுட் ‘ஆறு’.... ஆஸி., ஜோரு: தென் ஆப்ரிக்காவை சாய்த்தது
ஹேசல்வுட் ‘ஆறு’.... ஆஸி., ஜோரு: தென் ஆப்ரிக்காவை சாய்த்தது
UPDATED : அக் 14, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 13, 2026 09:54 PM
டர்பன்: டர்பன் டெஸ்டில் ஹேசல்வுட் 6 விக்கெட் சாய்க்க, ஆஸ்திரேலிய அணி, 214 ரன் வித்தியாசத்தில் வென்றது.
தென் ஆப்ரிக்கா சென்றுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி, மூன்று போட்டி கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் டெஸ்ட் டர்பனில் நடந்தது. முதல் இன்னிங்சில் ஆஸ்திரேலியா 390, தென் ஆப்ரிக்கா 284 ரன் எடுத்தன. இரண்டாவது இன்னிங்சில் ஆஸ்திரேலியா 314/6 ரன் எடுத்து ‘டிக்ளேர்’ செய்தது.
அடுத்து 421 ரன் எடுத்தால் வெற்றி என களமிறங்கிய தென் ஆப்ரிக்க அணி, நான்காவது நாள் முடிவில் இரண்டாவது இன்னிங்சில் 102/4 ரன் எடுத்திருந்தது. மார்க்ரம் (45), முல்டர் (5) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
நேற்று ஐந்தாவது, கடைசி நாள் ஆட்டம் நடந்தது. 29 ரன் எடுத்த முல்டர், ஹேசல்வுட் ‘வேகத்தில்’ வீழ்ந்தார். ரென்ஷா சுழலில் வெர்ரேன் (1) சிக்கினார். 85 வது ஓவரை வீசினார் ஹேசல்வுட். 2வது பந்தில், 35 ரன் எடுத்த யான்செனை, போல்டாக்கினார். தொடர்ந்து மிரட்டிய ஹேசல்வுட், 5வது பந்தில் ஹார்மரை (1) அவுட்டாக்கினார்.
நீண்ட நேரம் போராடிய மார்க்ரம், 75 ரன் (237 பந்து) எடுத்த நிலையில், ஸ்டார்க் பந்தில் அவுட்டாக, ஆஸ்திரேலியா வெற்றி எளிதானது. கடைசியில் நோர்க்கியா (4) வெளியேறினார்.
தென் ஆப்ரிக்க அணி இரண்டாவது இன்னிங்சில் 206 ரன்னில் ஆல் அவுட்டாகி தோல்வியடைந்தது. ஆஸ்திரேலியாவின் ஹேசல்வுட் 6 விக்கெட் சாய்த்தார். ரென்ஷா (190, 82 ரன், 2 விக்.,) ஆட்டநாயகன் ஆனார். கடந்த 2006 முதல் தொடர்ந்து நான்காவது முறையாக, ஆஸ்திரேலிய அணி, டர்பன் டெஸ்டில் வெற்றி பெற்றது.
தொடரில் 1–0 என ஆஸ்திரேலியா முன்னிலை பெற்றது.
முதல் வீரர்
டெஸ்ட் போட்டியில் இரு இன்னிங்சில் 250க்கும் மேல் ரன் எடுத்து, குறைந்தது 2 விக்கெட் சாய்த்த முதல் ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஆனார் ரென்ஷா (190+82= 272 ரன், 2 விக்.,). ஒட்டுமொத்த டெஸ்ட் அரங்கில் 11 வது வீரர் ஆனார்.
இது ‘பெஸ்ட்’
இரண்டாவது இன்னிங்சில் 49 ரன்னுக்கு 6 விக்கெட் சாய்த்த, ஆஸ்திரேலிய அணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹேசல்வுட், டெஸ்ட் அரங்கில் தனது சிறந்த பந்துவீச்சை பதிவு செய்தார். முன்னதாக பெங்களூரு டெஸ்டில் இந்தியாவுக்கு எதிராக 67 ரன்னில் 6 விக்கெட் வீழ்த்தி இருந்தார்.