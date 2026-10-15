இந்தியாவுக்கு ‘செக்’ வைத்த ஹோப்: நான்காவது போட்டியில் தோல்வி
இந்தியாவுக்கு ‘செக்’ வைத்த ஹோப்: நான்காவது போட்டியில் தோல்வி
UPDATED : அக் 15, 2026 03:58 AM
ADDED : அக் 15, 2026 01:14 AM
ஐதராபாத்: நான்காவது ‘டி–20’ போட்டியில் இந்திய அணி 24 ரன் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. வெஸ்ட் இண்டீசின் ஹோப் சதம் விளாசினார்.
இந்தியா வந்துள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட‘டி–20’ தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் மூன்று போட்டிகளின் முடிவில் இந்தியா 2–1 என முன்னிலையில் இருந்தது. நேற்று, நான்காவது போட்டி ஐதராபாத்தில் உள்ள ராஜிவ் சர்வதேச மைதானத்தில் நடந்தது. ‘டாஸ்’ வென்ற இந்திய கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், ‘பீல்டிங்’ தேர்வு செய்தார்.
ஹோப் அபாரம்
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு கேப்டன் ஷாய் ஹோப், ஜுவல் ஆன்ட்ரூ ஜோடி நல்ல துவக்கம் தந்தது. அர்ஷ்தீப் சிங் வீசிய 2வது ஓவரில் ஒரு சிக்சர், 2 பவுண்டரி உட்பட 17 ரன் விளாசினார் ஆன்ட்ரூ. மயங்க் யாதவ், பிரின்ஸ் யாதவ் பந்தில் தலா ஒரு சிக்சர் பறக்கவிட்டார் ஹோப்.
முதல் விக்கெட்டுக்கு 52 ரன் சேர்த்த போது அக்சர் படேல் ‘சுழலில்’ ஆன்ட்ரூ (21) சிக்கினார். ஷிம்ரன் ஹெட்மெயர் (33), ராவ்மன் பாவெல் (24) ஓரளவு கைகொடுத்தனர்.
ரூதர்போர்டு விளாசல்
பிரின்ஸ் யாதவ், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி பந்தில் தலா ஒரு பவுண்டரி அடித்த ஷெர்பேன் ரூதர்போர்டு, மயங்க் யாதவ் வீசிய 17வது ஓவரில் 2 சிக்சர், ஒரு பவுண்டரி விளாசினார். நிதிஷ் குமார் பந்தில் வரிசையாக 2 சிக்சர் பறக்கவிட்ட ஹோப், சர்வதேச ‘டி–20’ல் தனது 3வது சதத்தை பதிவு செய்தார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 20 ஓவரில் 247/3 ரன் எடுத்தது. ஹோப் (102* ரன், 9X6, 4X4), ரூதர்போர்டு (49* ரன், 3X6, 4X4) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
சபாஷ் சாம்சன்
சவாலான இலக்கை விரட்டிய இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா ஜோடி சூப்பர் துவக்கம் கொடுத்தது. ராஸ்டன் சேஸ் வீசிய முதல் பந்தை பவுண்டரிக்கு அனுப்பிய சாம்சன், ஷாமர் ஜோசப் வீசிய 2வது ஓவரில் ஒரு பவுண்டரி, 2 சிக்சர் விளாசினார். தொடர்ந்து அசத்திய சாம்சன், ராஸ்டன் சேஸ் வீசிய 3வது ஓவரில் 2 பவுண்டரி, 2 சிக்சர் உட்பட 25 ரன் விளாசினார்.
ரொமாரியோ ஷெப்பர்டு பந்தை பவுண்டரிக்கு விரட்டிய சாம்சன், 20 பந்தில் அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். முதல் விக்கெட்டுக்கு 60 ரன் சேர்த்த போது கீமோ பால் பந்தில் சாம்சன் (56 ரன், 23 பந்து, 4X6, 6X4) அவுட்டானார்.
இஷான் கிஷான் (6), கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் (16) சோபிக்கவில்லை. குடகேஷ் வீசிய 12வது ஓவரில் அபிஷேக் (29), நமன் திர் (0), அடுத்தடுத்து அவுட்டாகினர். பின் இணைந்த திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஜோடி நம்பிக்கை தந்தது. ஆறாவது விக்கெட்டுக்கு 70 ரன் சேர்த்த போது ஷெப்பர்டு பந்தில் திலக் (43) அவுட்டானார். கீமோ பால் வீசிய 19வது ஓவரில் நிதிஷ் குமார் (41), பிரின்ஸ் (0), அக்சர் (3) அவுட்டாகினர். ஷாமர் ஜோசப் வீசிய பந்து தாக்கியதில் அர்ஷ்தீப் சிங் (5) ‘ரிட்டயர்டு அவுட்’ ஆனார்.
இந்திய அணி 19.4 ஓவரில் 223 ரன்னுக்கு ‘ஆல்–அவுட்’டாகி தோல்வியடைந்தது. தொடர் 2–2 என சமநிலையில் உள்ளது. கடைசி போட்டி அக்.17ல் பெங்களூருவில் நடக்கவுள்ளது.