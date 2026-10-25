113 ரன்னில் சுருண்ட இந்தியா ‘ஏ’: யாஷ் ரத்தோட், படிக்கல் ஆறுதல்
113 ரன்னில் சுருண்ட இந்தியா ‘ஏ’: யாஷ் ரத்தோட், படிக்கல் ஆறுதல்
ADDED : அக் 25, 2026 02:36 PM
லிங்கன்: முதல் டெஸ்டில் பேட்டிங்கில் ஏமாற்றிய இந்தியா ‘ஏ’ அணி, முதல் இன்னிங்சில் 113 ரன் மட்டும் எடுத்தது.
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்தியா ‘ஏ’ அணி, 3 போட்டிகள் (4 நாள்) கொண்ட அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது. நேற்று, லிங்கனில் உள்ள பெர்ட் சட்கிளிப் ஓவல் மைதானத்தில் முதல் டெஸ்ட் துவங்கியது. ‘டாஸ்’ வென்ற நியூசிலாந்து ‘ஏ’ அணி ‘பீல்டிங்’ தேர்வு செய்தது.
இந்தியா ‘ஏ’ அணிக்கு கே.எல். ராகுல் (0), சாய் சுதர்சன் (0), கேப்டன் துருவ் ஜுரெல் (1) ஏமாற்றினர். யாஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் (17) நிலைக்கவில்லை. தேவ்தத் படிக்கல் (32) ஓரளவு கைகொடுத்தார். அன்ஷுல் கம்போஜ் 10 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். வாஷிங்டன் சுந்தர் (0), அகிப் நபி (5), ஆகாஷ் தீப் (0), முகேஷ் சவுத்ரி (0) சோபிக்கவில்லை.
இந்தியா ‘ஏ’ அணி முதல் இன்னிங்சில் 113 ரன்னுக்கு ‘ஆல்–அவுட்’ ஆனது. யாஷ் ரத்தோட் (44 ரன், 49 பந்து, 3X6, 3X4) அவுட்டாகாமல் இருந்தார். நியூசிலாந்து சார்பில் ‘வேகத்தில்’ மிரட்டிய சைமன் கீன் 5 விக்கெட் கைப்பற்றினார்.
பின் முதல் இன்னிங்சை துவக்கிய நியூசிலாந்து ‘ஏ’ அணிக்கு கேப்டன் ரைஸ் மரியு (76) நல்ல துவக்கம் கொடுத்தார். அகிப் நபி ‘வேகத்தில்’ ஜேடன் லெனாக்ஸ் (0), டிம் ராபின்சன் (0) வெளியேறினர். ஆட்டநேர முடிவில் நியூசிலாந்து ‘ஏ’ அணி முதல் இன்னிங்சில் 135/3 ரன் எடுத்து, 22 ரன் முன்னிலையில் இருந்தது. கர்டிஸ் ஹீபி (37) அவுட்டாகாமல் இருந்தார். இந்தியா ‘ஏ’ அணி சார்பில் அகிப் நபி 2, முகேஷ் சவுத்ரி ஒரு விக்கெட் கைப்பற்றினர்.