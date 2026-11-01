இந்தியா ‘ஏ’ பவுலர்கள் ஏமாற்றம்: துருவ் ஜுரெல் சதம்
இந்தியா ‘ஏ’ பவுலர்கள் ஏமாற்றம்: துருவ் ஜுரெல் சதம்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 08:36 PM
கிறைஸ்ட்சர்ச்: இரண்டாவது டெஸ்டில் கேப்டன் துருவ் ஜுரெல் சதம் விளாச, இந்தியா ‘ஏ’ அணி முதல் இன்னிங்சில் 346 ரன் குவித்தது.
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்தியா ‘ஏ’ அணி, மூன்று போட்டி (4 நாள் ஆட்டம்) கொண்ட அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் டெஸ்ட் ‘டிரா’ ஆனது. இரண்டாவது டெஸ்ட் கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் நடக்கிறது. முதல் நாள் முடிவில் இந்திய ‘ஏ’ அணி, 297/7 ரன் எடுத்திருந்தது. துருவ் ஜுரல் (99), ஆகாஷ் தீப் (25) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
நேற்று, 2ம் நாள் ஆட்டம் நடந்தது. இந்தியா ‘ஏ’ அணிக்கு கேப்டன் துருவ் ஜுரெல் (105) சதம் கடந்து கைகொடுத்தார். மறுமுனையில் அசத்திய ஆகாஷ் தீப் (68) அரைசதம் விளாசினார். இந்தியா ‘ஏ’ அணி முதல் இன்னிங்சில் 346 ரன்னுக்கு ‘ஆல்–அவுட்’ ஆனது.
பின் முதல் இன்னிங்சை துவக்கிய நியூசிலாந்து ‘ஏ’ அணிக்கு கேப்டன் ரைஸ் மரியு (4), டிம் ராபின்சன் (3) ஏமாற்றினர். மாத்யூ பாயில், டீன் பாக்ஸ்கிராப்ட் ஜோடி நம்பிக்கை தந்தது. பாயில் சதம் விளாசினார். பாக்ஸ்கிராப்ட் அரைசதம் கடந்தார். இவர்களை பிரிக்க முடியாமல் இந்திய பவுலர்கள் தடுமாறினர்.
ஆட்டநேர முடிவில் நியூசிலாந்து ‘ஏ’ அணி முதல் இன்னிங்சில் 218/3 ரன் எடுத்து, 128 ரன் பின்தங்கி இருந்தது. பாயில் (107), பாக்ஸ்கிராப்ட் (80) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர். இந்தியா ‘ஏ’ சார்பில் முகேஷ் குமார் 2, முகமது சிராஜ் ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தினர்.