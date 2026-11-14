இந்தியா ‘ஆசிய’ சாம்பியன்: கடைசி பந்தில் பவுண்டரி அடித்து ‘திரில்’ வெற்றி
இந்தியா ‘ஆசிய’ சாம்பியன்: கடைசி பந்தில் பவுண்டரி அடித்து ‘திரில்’ வெற்றி
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 11:00 PM
அல் அமராத்: ஆசிய கோப்பையை இளம் இந்திய அணி (19 வயது) வென்றது. பரபரப்பான பைனலின், கடைசி பந்தில் மோஹித் பவுண்டரி அடிக்க, 1 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ‘திரில்’ வெற்றி பெற்றது. பாகிஸ்தானுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது.
ஓமனில், 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் (50 ஓவர்) 13வது சீசன் நடந்தது. 8 அணிகள் பங்கேற்றன. நேற்று நடந்த பைனலில் இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின. ‘டாஸ்’ வென்ற பாகிஸ்தான் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.
பாகிஸ்தான் அணிக்கு உஸ்மான், ஹயாம் (62) ஜோடி வேகமான துவக்கம் தந்தது. அடுத்து வந்த அப்துல் காதிர் 54 பந்தில் 80 ரன் விளாசினார். மறுபக்கம் உஸ்மான் (107) சதம் அடித்தார். கேப்டன் பர்ஹான் 63 ரன் எடுத்தார். பாகிஸ்தான் அணி 50 ஓவரில், 9 விக்கெட்டுக்கு 337 ரன் எடுத்தது. இந்தியா சார்பில் காவ்யா படேல் 4, சிகுருபதி 3 விக்கெட் சாய்த்தனர்.
நிதான துவக்கம்
கடின இலக்கைத் துரத்திய இந்திய அணிக்கு கேப்டன் லக்சயா ராஜ்சந்தானி, சேவக் மகன் ஆர்யவிர் ஜோடி நிதானமான துவக்கம் தந்தது. லீக் போட்டியில் தோற்றதால், இம்முறை பொறுப்பாக செயல்பட்டனர். ஆர்யவிர் அரைசதம் அடித்தார். முதல் விக்கெட்டுக்கு 95 ரன் சேர்த்த போது ஆர்யவிர் (58) அவுட்டானார்.
வினீத் (24), அர்ஜுன் (16), யாஷ்பர்தன் (9) அடுத்தடுத்து அவுட்டாகினர். 80 ரன் எடுத்த லக்சயா, அன்வே டிராவிட் (19) அடுத்தடுத்த பந்தில் வெளியேற, 217/6 என ஆனது இந்தியா. அடுத்து, ஆர்யன் (9), காவ்யா (0) திரும்ப, இந்தியா 252/8 என தள்ளாடியது. கைவசம் 2 விக்கெட் மீதமுள்ள நிலையில் இந்தியா வெற்றிக்கு 53 பந்தில் 86 ரன் தேவைப்பட்டன.
மோஹித் கலக்கல்
பின் இணைந்த மனால் சவுகான், 10 வது வீரராக களமிறங்கிய மோஹித் உல்வா ஜோடி 44 வது ஓவரில் 19 ரன் எடுத்தது. அடுத்த இரு ஓவரில் 13, 13 என ரன்கள் எடுத்தது. அப்போது மனால் (47) அவுட்டாக, ‘டென்ஷன்’ எகிறியது. 49 வது ஓவரில் 19 ரன் எடுக்கப்பட, கடைசி ஓவரில் வெற்றிக்கு, 8 ரன் தேவைப்பட்டன.
முதல் 5 பந்தில் 5 ரன் கிடைத்தன. கடைசி பந்தில் 3 ரன் தேவை என்ற நிலையில், மோஹித் சூப்பராக ஒரு பவுண்டரி அடிக்க, இந்திய அணி 50 ஓவரில் 339/9 ரன் குவித்து, ‘திரில்’ வெற்றி பெற்று, கோப்பை வென்றது.
மோஹித் (49 ரன், 26 பந்து), சிகுருபதி (11) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.