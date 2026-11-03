பலமில்லாத ‘பவுலிங்’ கூட்டணி... ஒருநாள் தொடரில் இந்தியாவுக்கு சிக்கல்
பலமில்லாத ‘பவுலிங்’ கூட்டணி... ஒருநாள் தொடரில் இந்தியாவுக்கு சிக்கல்
ADDED : நவ 03, 2026 04:16 AM
ஆக்லாந்து: ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் குர்னுார் பிரார், அன்ஷுல் கம்போஜ், அகிப் நபி என அனுபவமில்லாத பவு லர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர். மூவரும் சேர்ந்து 11 ஒருநாள் போட்டியில் தான் பங்கேற்றுள்ளனர். இவர்களால், நியூசிலாந்து அணியை கட்டுப்படுத்த முடியுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இரண்டு கேப்டன்
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, 5 ஒருநாள் போட்டிகள் (நவ. 4–15) கொண்ட தொடரில் பங்கேற்கிறது. இதற்கான இந்திய அணி தேர்வில் குழப்பம் காணப்படுகிறது. நியூசிலாந்து உடனான டெஸ்ட் தொடரை (நவ.19–டிச.1) கணக்கில் கொண்டு, சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
முதல் மூன்று ஒருநாள் போட்டிக்கு கேப்டனாக சுப்மன் கில் இருப்பார். முதல் போட்டியில் மட்டும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி இடம் பெறுவார். 4, 5வது போட்டிக்கு கேப்டன் பொறுப்பை ஷ்ரேயஸ் ஐயர் ஏற்பார். சுப்மன் கில், ராகுலுக்கு ‘ரெஸ்ட்’ கொடுக்கப்படும். திலக் வர்மா, குமார் குஷாக்ரா சேர்க்கப்படுவர். பேட்டிங் கில் ‘சீனியர்’ ரோகித் சர்மா, கோலி இருப்பதால், சமாளித்துவிடலாம்.
அனுபவம் இல்லை
பவுலிங்கில் தான் பெரும் பிரச்னை நிலவுகிறது. முதல் 3 ஒருநாள் போட்டி முடிந்ததும், அனுபவ ‘வேகப்புயல்’ சிராஜ் விலகிவிடலாம். இதனால் 4, 5வது போட்டியில், அர்ஷ்தீப் தவிர மற்ற பவுலர்கள் அனுபவம் இல்லாதவர்களாக இருப்பர்.
குர்னுார் பிரார் (9 ஒருநாள் போட்டி), கம்போஜ் (1), நபி (1) சேர்த்து 11 போட்டிகளில் தான் விளையாடியுள்ளனர். யாஷ் தாகூர் இன்னும் ஒருநாள் போட்டியில் அறிமுகமாகவில்லை. ‘வைடு யார்க்கர்’ உட்பட பலவிதத்தில் பந்துவீசும் திறன் பெற்ற இவர், முதல் மூன்று போட்டிக்கு சேர்க்கப்படவில்லை.
அணியின் ‘லெவனில்’ சிராஜ், அர்ஷ்தீப் இடம் பெறுவது உறுதி. 3வது வேகப்பந்துவீச்சாளர் இடத்துக்கு பிரார், கம்போஜ், நபி போட்டியிடுகின்றனர். 6.5 அடி உயரம் கொண்ட பிரார், ஓவருக்கு சராசரியாக 8 ரன் வழங்கியுள்ளார். இவர் சற்று தடுமாறினாலும், நியூசிலாந்து பேட்டர்கள் ரன் மழை பொழிந்துவிடுவர். கம்போஜ், நபி, மணிக்கு 135 கி.மீ., வேகத்தில் பந்துவீசக்கூடியவர்கள். சர்வதேச அனுபவம் இல்லாத இவர்கள், பதட்டப்படாமல் செயல்பட வேண்டும்.
குல்தீப் வாய்ப்பு
‘ஸ்பின்னர்’ குல்தீப் யாதவ் நிலைமை பரிதாப மாக உள்ளது. 8வது இடத்தில் வருபவர் கூட ‘பேட்’ செய்ய வேண்டு மென பயிற்சியாளர் காம்பிர் விரும்புகிறார். இதனால் ‘டி–20’ தொடரில் குல்தீப் புறக்கணிக்கப் பட்டார். 124 ஒருநாள் போட்டியில் 201 விக்கெட் வீழ்த்தியுள்ள இவரது அனுபவத்தை, ஒருநாள் தொடரில் கட்டாயமாக பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.