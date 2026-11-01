இந்தியா ‘திரில்’ வெற்றி: ஹாங்காங் சிக்சஸ் தொடரில்

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ADDED : நவ 01, 2026 08:44 PM
மோங் கோக்: ஹாங்காங் சிக்சஸ் தொடரில், வங்கதேசத்துக்கு எதிராக இந்திய அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ‘திரில்’ வெற்றி பெற்றது.
ஹாங்காங் சிக்சஸ் கிரிக்கெட் தொடரின் 22வது சீசன் நடந்தது. மொத்தம் 12 அணிகள் பங்கேற்றன. தலா 6 ஓவர் கொண்ட போட்டியாக நடத்தப்பட்டது. ஒரு அணி சார்பில் 6 பேர் களமிறங்கினர்.
இதன் 11–12வது இடத்துக்கான போட்டியில் இந்தியா, வங்கதேசம் அணிகள் மோதின. ‘டாஸ்’ வென்ற இந்திய கேப்டன் குர்ணால் பாண்ட்யா, ‘பீல்டிங்’ தேர்வு செய்தார். கேப்டன் அபு ஹைதர் (62 ரன், 18 பந்து, 8X6, 3X4) கைகொடுக்க, வங்கதேச அணி 6 ஓவரில் 116/5 ரன் எடுத்தது. இந்தியா சார்பில் குர்ணால் பாண்ட்யா 3, ராகுல் திரிபாதி ஒரு விக்கெட் கைப்பற்றினர்.
நல்ல துவக்கம்
பின் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஷசாங்க் சிங், ராகுல் திரிபாதி ஜோடி நல்ல துவக்கம் தந்தது. முதல் விக்கெட்டுக்கு 69 ரன் சேர்த்த போது ராகுல் திரிபாதி (32 ரன், 12 பந்து, 3X6, 3X4) அவுட்டானார். ஷசாங்க் சிங், 15 பந்தில் 50 ரன் (7X6, 1X4) குவித்து ‘ரிட்டயர்ட் நாட் அவுட்’ ஆனார்.
கடைசி ஓவரில் வெற்றிக்கு 23 ரன் தேவைப்பட்டன. ஹபிபுர் ரஹ்மான் சோஹன் பந்துவீசினார். முதல் 4 பந்தில், ஒரு சிக்சர், 2 பவுண்டரி உட்பட 15 ரன் விளாசினார் ராகுல் டிவாட்டியா. ஐந்தாவது பந்தை சிக்சருக்கு அனுப்பிய நிதிஷ் ராணா, கடைசி பந்தில் 2 ரன் எடுத்து, ‘திரில்’ வெற்றி பெற்றுத்தந்தார்.
இந்திய அணி 6 ஓவரில், 117/1 ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்று, 11வது இடம் பிடித்தது. நிதிஷ் ராணா (10), டிவாட்டியா (16) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர். ஆட்ட நாயகன் விருதை குர்ணால் பாண்ட்யா வென்றார்.