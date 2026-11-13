கோப்பை வெல்லுமா இந்தியா: ‘ஆசிய’ பைனலில் பாக்., உடன் மோதல்
கோப்பை வெல்லுமா இந்தியா: ‘ஆசிய’ பைனலில் பாக்., உடன் மோதல்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 09:42 PM
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 13, 2026 09:42 PM
அல் அமராத்: ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் பைனலில் (19 வயது) இன்று இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன.
ஓமனில், 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் (50 ஓவர்) 13வது சீசன் நடக்கிறது. ‘ஏ’ பிரிவில் இடம் பெற்ற இந்திய அணி, லீக் சுற்றில் நேபாளம், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சை வீழ்த்தியது. பாகிஸ்தானிடம் தோற்றது. பின் நடந்த அரையிறுதியில், ஆப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தியது.
இன்று நடக்கும் பைனலில் இந்திய அணி, பாகிஸ்தானை சந்திக்கிறது. பேட்டிங்கில், இத்தொடரில் அதிக ரன் எடுத்த சேவக் மகன் ஆர்யவிர் (4 போட்டி, 303 ரன்) துவக்கத்தில் பலம் சேர்க்கிறார். அரையிறுதியில் 93 ரன் எடுத்த, கேப்டன் லக்சயா (4 போட்டி, 163 ரன்) ‘பார்மிற்கு’ திரும்பியது நல்ல விஷயம். தவிர, வினீத் (132), லீக் சுற்றில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக சதம் விளாசிய அர்ஜுன் (111) மீண்டும் கைகொடுத்தால், வெற்றி எளிதாகும். பவுலிங்கில் இதுவரை 11 விக்கெட் சாய்த்த இஷான், அர்ஜுன் (5), மனல் (5) நம்பிக்கை தருகின்றனர்.
பாக்., எப்படி
பாகிஸ்தான் அணி இதுவரை லீக் சுற்றில் 3 உட்பட பங்கேற்ற 4 போட்டியிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. பேட்டிங்கில் உஸ்மான் (238), ஹம்சா (111), பவுலிங்கில் ரிஸ்வானுல்லா (11), சயாம் (8), அலி ராசா (6) கைகொடுக்க உள்ளனர்.
ஏற்கனவே லீக் சுற்றில் கோட்டை விட்ட இந்தியா, இம்முறை பாகிஸ்தானை சாய்த்து கோப்பை வெல்லும் என நம்பலாம்.