தாக்கம்மா தாக்கு தாக்கு ஆட்டத்துல சரியுமா விக்கெட்டு... இந்திய ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு
தாக்கம்மா தாக்கு தாக்கு ஆட்டத்துல சரியுமா விக்கெட்டு... இந்திய ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 09:28 PM
வெலிங்டன்: இளம் ‘வேகங்கள்’ மிரட்டினால், இந்தியா தொடர்ந்து இரண்டாவது வெற்றியை பதிவு செய்யலாம்.
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் சவாலில் இந்தியா வென்றது. இரண்டாவது போட்டி இன்று (நவ. 7) வெலிங்டன், எச்.என்.ஆர்.ஒய்., மைதானத்தில் நடக்க உள்ளது.
கம்போஜ் கலக்கல்
முதல் போட்டியில் அர்ஷ்தீப் சிங், குர்னுார் பிரார், அன்ஷுல் கம்போஜ், அகிப் நபி என அனுபவமற்ற இளம் இந்திய ‘வேகங்கள்’ போட்டுத்தாக்க, நியூசிலாந்து 185 ரன்னுக்கு சுருண்டது. இந்தியா எளிதாக வெற்றி பெற்றது. அர்ஷ்தீப், 4 விக்கெட் சாய்த்த போதும், கம்போஜ் தான் அதிகம் கவர்ந்தார். டெஸ்ட் போட்டி அளவில் துல்லியமாக பந்துவீசினார். 46 ‘டாட் பால்’ வீசி, 2 விக்கெட் வீழ்த்தினார். அகிப் நபி விக்கெட் வீழ்த்தவில்லை. இவருக்கு பதில் இன்று சிராஜ் சேர்க்கப்படலாம். கடந்த முறை துவக்கத்தில் அர்ஷ்தீப், அகிப் நபி பந்துவீசினர். கம்போஜ் அதிவேக ‘பவுன்சர்’ வீசுவதால், மாற்றம் செய்யப்படலாம். துவக்கத்தில் அர்ஷ்தீப்–கம்போஜ் கூட்டணி மிரட்டலாம். வெலிங்டன் மைதான, ‘ஸ்கொயர்’ திசை பவுண்டரியின் அளவு குறைவு என்பதால், கட்டுக்கோப்பாக பந்துவீச வேண்டும். இதை இந்திய ‘வேகங்கள்’ உணர்ந்து செயல்பட்டால், நியூசிலாந்து விக்கெட்டுகள் மீண்டும் சரிவது நிச்சயம்.
பேட்டிங்கில் ரோகித் சர்மா, கடந்த முறை ‘டக்’ அவுட்டானார். இன்று அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். அரைசதம் விளாசிய கோலி, கேப்டன் சுப்மன் கில் நம்பிக்கை அளிக்கின்றனர். ஷ்ரேயஸ் ஐயர், அக்சர் படேல் ‘பவுன்சர்’களை சமாளிக்க முடியாமல் திணறுவது பலவீனம். கடைசி கட்டத்தில் ராகுல், நமன் திர் அசத்தலாம்.
கான்வே விலகல்
நியூசிலாந்து பேட்டர்கள் முதல் போட்டியில், ‘பவுன்சர்’ பந்தில் ‘புல் ஷாட்’ அடிக்க முயற்சித்து விக்கெட்டை பறிகொடுத்தனர். வில் யங், டிம் செய்பர்ட், நிக்கோல்ஸ், டேரில் மிட்சல், லதாம், கிளன் பிளிப்ஸ் என பெரிய பேட்டிங் படை உள்ளது. ‘பீல்டிங்’ பயிற்சியில் தலையில் அடிபட்டு, மூளை அதிர்ச்சியால் பாதிக்கப்பட்ட டேவன் கான்வே, தொடரில் இருந்து விலகியது பின்னடைவு. இவருக்கு பதில் இடது கை பேட்டர் நிக் கெல்லி சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். பந்துவீச்சில் கேப்டன் சான்ட்னர், ஜேமிசன், ஜேக்கப் டபி, நாதன் ஸ்மித் கைகொடுக்கலாம்.