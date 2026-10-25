இந்திய பெண்கள் இமாலய வெற்றி: ஹர்மன்பிரீத் கவுர், தீப்தி சதம்
இந்திய பெண்கள் இமாலய வெற்றி: ஹர்மன்பிரீத் கவுர், தீப்தி சதம்
UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 10:04 PM
வதோதரா: இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் ஹர்மன்பிரீத் கவுர், தீப்தி சர்மா சதம் விளாச, இந்திய பெண்கள் அணி 121 ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. ஜிம்பாப்வே அணி மீண்டும் ஏமாற்றியது.
இந்தியா வந்துள்ள ஜிம்பாப்வே பெண்கள் அணி, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் போட்டியில் இந்தியா வென்றது. நேற்று, வதோதராவில் உள்ள கோடாம்பி மைதானத்தில் 2வது போட்டி நடந்தது. இந்திய ‘லெவன்’ அணியில் கிராந்தி கவுட் நீக்கப்பட்டு வைஷ்ணவி சர்மா இடம் பெற்றார். ‘டாஸ்’ வென்ற இந்திய அணி, ‘பேட்டிங்’ தேர்வு செய்தது.
ஸ்மிருதி ஏமாற்றம்
இந்திய அணிக்கு கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா (0), ஷபாலி வர்மா (8) ஏமாற்றினர். பின் இணைந்த பிரதிகா ராவல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் ஜோடி நம்பிக்கை தந்தது. அபாரமாக ஆடிய பிரதிகா, 57 பந்தில் அரைசதம் எட்டினார். மூன்றாவது விக்கெட்டுக்கு 124 ரன் சேர்த்த போது பிரதிகா (61 ரன், 2X6, 4X4) அவுட்டானார். அடுத்து வந்த தேஜல் ஹசாப்னிஸ் (3) சோபிக்கவில்லை.
இரண்டு சதம்
பின் இணைந்த ஹர்மன்பிரீத் கவுர், தீப்தி சர்மா ஜோடி பவுண்டரி மழை பொழிந்தது. ஒலிண்டர், நியாஷா, சிபாண்டா பந்துகளை பவுண்டரிக்கு விரட்டினார் தீப்தி. மறுமுனையில் அசத்திய ஹர்மன்பிரீத் கவுர், ஒருநாள் போட்டி அரங்கில் தனது 8வது சதத்தை பதிவு செய்தார். ஐந்தாவது விக்கெட்டுக்கு 153 ரன் சேர்த்த போது ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (126 ரன், 121 பந்து, 15X4) அவுட்டானார். ரிச்சா கோஷ் (7) நிலைக்கவில்லை. டென்டாய் மகுஷா பந்தை பவுண்டரிக்கு அனுப்பிய தீப்தி சர்மா, ஒருநாள் போட்டி அரங்கில் தனது 2வது சதம் விளாசினார்.
இந்திய அணி 50 ஓவரில் 6 விக்கெட்டுக்கு 328 ரன் எடுத்தது. தீப்தி (106* ரன், 86 பந்து, 15X4), சயாலி (3) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர். ஜிம்பாப்வே சார்பில் சிபாண்டா 2 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.
வைஷ்ணவி அசத்தல்
சவாலான இலக்கை விரட்டிய ஜிம்பாப்வே அணிக்கு முபசிக்வா (49), சிபோ முகேரி–திரிபானோ (46) கைகொடுத்தனர். பிசா (34), கேப்டன் ஜோஸ்பின் நிகோமோ (22), நியாஷா (20) ஆறுதல் தந்தனர். மற்றவர்கள் ஏமாற்ற ஜிம்பாப்வே அணி 48.5 ஓவரில் 207 ரன்னுக்கு ‘ஆல்–அவுட்டாகி’ தோல்வியடைந்தது.
இந்தியா சார்பில் வைஷ்ணவி 4, தீப்தி சர்மா 3 விக்கெட் சாய்த்தனர். இந்திய அணி 2–1 என தொடரை கைப்பற்றி முன்னிலை பெற்றது. மூன்றாவது போட்டி அக். 28ல் வதோதராவில் நடக்கவுள்ளது.