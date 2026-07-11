இந்திய பெண்கள் அணி அபாரம்: 170 ரன்னுக்கு சுருண்டது இங்கிலாந்து
இந்திய பெண்கள் அணி அபாரம்: 170 ரன்னுக்கு சுருண்டது இங்கிலாந்து
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:29 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:29 PM
லார்ட்ஸ்: லார்ட்ஸ் டெஸ்டில் இந்திய பெண்கள் பவுலிங்கில் அசத்த, இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்சில் 170 ரன் மட்டும் எடுத்தது. கிராந்தி கவுட் 5 விக்கெட் சாய்த்தார்.
இங்கிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய பெண்கள் அணி, ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடுகிறது. இப்போட்டி, லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடக்கிறது. ஸ்மிருதி மந்தனா (83), கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (58), தீப்தி சர்மா (53) கைகொடுக்க இந்திய அணி முதல் இன்னிங்சில் 285 ரன் எடுத்தது. முதல் நாள் முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 21/1 ரன் எடுத்திருந்தது.
இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தில் முதல் இன்னிங்சை தொடர்ந்த இங்கிலாந்து அணியின் மையா பவுசியர் (23) நிலைக்கவில்லை. சயாலி பந்தில் ஹீதர் நைட் (6) அவுட்டானார். கிராந்தி கவுட் 'வேகத்தில்' அலிஸ் கேப்சி (9) போல்டானார். இங்கிலாந்து அணி 47/4 ரன்னுக்கு தடுமாறியது. பின் இணைந்த கேப்டன் நாட் சிவர்-புருன்ட், அமி ஜோன்ஸ் ஜோடி நம்பிக்கை தந்தது. அபாரமாக ஆடிய அமி ஜோன்ஸ், 59 பந்தில் அரைசதம் கடந்தார். ஐந்தாவது விக்கெட்டுக்கு 84 ரன் சேர்த்த போது ஸ்னே ராணா 'சுழலில்' அமி ஜோன்ஸ் (52) சிக்கினார்.
கிராந்தி கவுட் பந்தில் கேப்டன் நாட் சிவர்-புருன்ட் (44) அவுட்டானார். மேடி வில்லியர்ஸ் (10), சோபி எக்லெஸ்டோன் (11), லாரன் பெல் (3) ஏமாற்றினர். இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்சில் 170 ரன்னுக்கு 'ஆல்-அவுட்' ஆனது. இஸ்ஸி வோங் (7) அவுட்டாகாமல் இருந்தார். இந்தியா சார்பில் கிராந்தி கவுட் 5, சயாலி, ஸ்னே ராணா தலா 2 விக்கெட் கைப்பற்றினர்.
பின் 2வது இன்னிங்சை துவக்கிய இந்திய அணி, ஆட்டநேர முடிவில் 154/1 ரன் எடுத்து, 269 ரன் முன்னிலை பெற்றிருந்தது. ஸ்மிருதி மந்தனா (69), யஸ்திகா பாட்யா (39) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
கிராந்தி கவுட் கலக்கல்
டெஸ்ட் அரங்கில் ஒரு இன்னிங்சில் 5 விக்கெட் கைப்பற்றிய இளம் இந்திய வேகப்பந்துவீச்சு வீராங்கனையானார் கிராந்தி கவுட் (22 ஆண்டு, 333 நாள்). இதற்கு முன், ஜுலன் கோஸ்வாமி (22 ஆண்டு, 361 நாள்) இச்சாதனை படைத்திருந்தார்.
* டெஸ்ட் அரங்கில் ஒரு இன்னிங்சில் 5 அல்லது அதற்கு மேல் விக்கெட் சாய்த்த 3வது இந்திய வீராங்கனையானார் கிராந்தி கவுட். ஏற்கனவே ஜுலன் கோஸ்வாமி (3 முறை), கார்கி பானர்ஜி (1) இப்படி சாதித்திருந்தனர்.
* இங்கிலாந்து மண்ணில் ஒரு டெஸ்ட் இன்னிங்சில் 5 விக்கெட் கைப்பற்றிய 2வது வேகப்பந்துவீச்சு வீராங்கனையானார் கிராந்தி கவுட். இதற்கு முன், 2015ல் கான்டர்பரியில் நடந்த டெஸ்டில் (எதிர்: இங்கிலாந்து) ஆஸ்திரேலியாவின் எல்லிஸ் பெர்ரி 6 விக்கெட் சாய்த்திருந்தார்.