வெலிங்டனில் ஜெய்ஸ்வால் கொண்டாட்டம்: இந்திய அணி பதிலடி
வெலிங்டனில் ஜெய்ஸ்வால் கொண்டாட்டம்: இந்திய அணி பதிலடி
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 09:46 PM
வெலிங்டன்: வெலிங்டன் டெஸ்டில் ஜெய்ஸ்வால் 85 ரன் விளாச, இந்திய அணி பதிலடி கொடுத்தது.
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, இரு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் டெஸ்ட் வெலிங்டன், பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் நடக்கிறது. முதல் நாள் முடிவில், நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்சில் 243/5 ரன் எடுத்திருந்தது.
பிலிப்ஸ் சதம்
நேற்று இரண்டாவது நாள் ஆட்டம் நடந்தது. பிரசித் கிருஷ்ணா பந்தில் 3 ரன் எடுத்த கிளன் பிலிப்ஸ், டெஸ்டில் 2வது சதம் எட்டினார். 118 ரன்னுக்கு ஆகாஷ் தீப் 'வேகத்தில்' போல்டானார். நாதன் ஸ்மித் (14), ஜேமிசன் (11) உள்ளிட்ட 'டெயிலெண்டர்கள்' நிலைக்கவில்லை. நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்சில் 368 ரன்னுக்கு ஆல் அவுட்டானது. சுமார் 10 மணி நேரம் தாக்குப்பிடித்த 'அடுத்த வில்லியம்சன்' ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், (175 ரன், 21x4) அவுட்டாகாமல் இருந்தார்.
வலுவான துவக்கம்
பின் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ராகுல், ஜெய்ஸ்வால் வலுவான அடித்தளம் அமைத்தனர். முதல் 4 ஓவரில் ரன் எடுக்கவில்லை. 5வது ஓவரில் மாட் ஹென்றி பந்தை பவுண்டரி அனுப்பி, ரன் கணக்கை துவக்கினார் ஜெய்ஸ்வால். தொடர்ந்து நியூசிலாந்து பந்துவீச்சை துவம்சம் செய்ய, ஓவருக்கு சராசரியாக 4 ரன் எடுக்கப்பட்டன. ஜேக்கப் டபி ஓவரில் 3 பவுண்டரி விளாசிய ஜெய்ஸ்வால், டெஸ்டில் 14வது அரைசதம் கடந்தார். இந்த சமயத்தில் ஹென்றி வீசிய பந்து, ஜெய்ஸ்வால் 'பேட்'டை உரசிச் சென்றது. அருகில் நின்ற கீப்பர் டாம் பிளண்டல் கச்சிதமாக பிடித்தார். கள அம்பயர் 'அவுட்' தர மறுத்தார். நியூசிலாந்து 'ரிவியு' செய்ய, 'அவுட்' உறுதியானது. சதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை நழுவவிட்ட ஜெய்ஸ்வால், 85 ரன்னுக்கு (89 பந்து, 16X4) வெளியேறினார். நிதானமாக ஆடிய ராகுல், அரைசதம் அடித்தார். இரண்டாம் நாள் முடிவில் இந்திய அணி முதல் இன்னிங்சில் 159/1 ரன் எடுத்து, 209 ரன் பின்தங்கியிருந்தது. ராகுல் (52), தேவ்தத் படிக்கல் (16) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
இன்று இந்திய பேட்டர்கள் ரன் மழையை தொடர்ந்தால், வலுவான ஸ்கோரை எட்டி நியூசிலாந்துக்கு நெருக்கடி கொடுக்கலாம்.
சுருக்கமான ஸ்கோர்
முதல் இன்னிங்ஸ்
நியூசிலாந்து 368 (121 ஓவர்)
பேட்டிங்
நிக்கோல்ஸ் | 175* (335)
பிலிப்ஸ் | 118 (216)
பவுலிங்
பும்ரா | 4/92 (29 ஓவர்)
ஆகாஷ் | 3/53 (23 ஓவர்)
இந்தியா | 159/1 (39 ஓவர்)
பேட்டிங்
ஜெய்ஸ்வால் | 85 (89)
ராகுல் | 52* (116)
பவுலிங்
ஹென்றி | 1/43 (12 ஓவர்)
ஜேமிசன் | 0/15 (11 ஓவர்)
கிருஷ்ணா 'சதம்'
இந்திய பவுலர்கள் பும்ரா (4/92), ஆகாஷ் தீப் (3/53) நம்பிக்கை தந்தனர். பிரசித் கிருஷ்ணா, 26 ஓவரில் ஒரு விக்கெட்டுக்கு 100 ரன் வாரி வழங்கினார். கம்போஜ் (23 ஓவர், 2/69) பந்துவீச்சில் 'வேகம்' இல்லாததால், நியூசிலாந்து பேட்டர்கள் எளிதில் ரன் சேர்த்தனர்.
'சூப்பர்' ஜோடி
நியூசிலாந்து மண்ணில், டெஸ்டில் அதிக ரன் எடுத்த இந்திய துவக்க ஜோடி பட்டியலில் ஜெய்ஸ்வால், ராகுல் 2வது இடம் பிடித்தனர். இவர்கள், 130 ரன் சேர்த்தனர். முதலிடத்தில் பிரபாகர், ராமன் ஜோடி (149 ரன், 1990) உள்ளது. கடைசியாக நியூசிலாந்தில் 100 ரன்னுக்கு மேல் சேர்த்த இந்திய துவக்க ஜோடி சித்து-மோங்கியா (102 ரன், ஹாமில்டன், 1994).
* முதல் இன்னிங்சில் 70/5 ரன் என தவித்த நியூசிலாந்தை நிக்கோல்ஸ், கிளன் பிலிப்ஸ் சதம் கடந்து மீட்டனர். 6வது விக்கெட்டுக்கு 216 ரன் சேர்த்தனர். டெஸ்டில் நியூசிலாந்து சார்பில் (எதிர், இந்தியா) 6வது விக்கெட் அல்லது அதற்கு கீழ் களமிறங்கி அதிக ரன் (216) எடுத்த ஜோடி பட்டியலில் 2வது இடம் பிடித்தனர். முதலிடத்தில் பிரண்டன் மெக்கலம்-வாட்லிங் (352 ரன், வெலிங்டன், 2014) உள்ளனர்.
'ஸ்பின்னர்' கையில்
நியூசிலாந்தின் கிளப் பிலிப்ஸ் கூறுகையில்,''பும்ரா சிறப்பாக பந்துவீசினார். வெலிங்டன் ஆடுகளம் போகப் போக 'ஸ்பின்னர்'களுக்கு உதவும். நான், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரச்சின் ரவிந்திரா வரும் நாட்களில் 'சுழல்' ஜாலம் நிகழ்த்தலாம்,''என்றார்.
பிலிப்ஸ் சாதனை
கிளன் பிலிப்ஸ், ஒரு ஆண்டில் (2026) இந்திய அணிக்கு எதிராக ஒருநாள் போட்டி (106 ரன், ஜன. 18, இந்துார்), 'டி-20' (107 ரன், அக். 30, ஆக்லாந்து), டெஸ்ட் (118 ரன், நவ. 20, வெலிங்டன்) என மூன்றுவித கிரிக்கெட்டிலும் சதம் அடித்த முதல் வீரர் என சாதனை படைத்தார்.
* பிரசித் கிருஷ்ணா வீசிய பந்தை (84.4) அடித்துவிட்டு ஒரு ரன்னுக்கு வேகமாக ஓடினார் கிளன் பிலிப்ஸ். அப்போது ரன் அவுட் செய்ய முயன்ற ஆகாஷ் தீப் எறிந்த பந்து பிலிப்சின் 'ஹெல்மெட்' அருகே இடது காதுக்கு கீழே தாக்கியது. இவருக்கு மூளை அதிர்ச்சி ஏற்பட்டதா என 'பிசியோதெரபிஸ்ட்' பரிசோதித்தார். பாதிப்பு இல்லாததால், ஆட்டத்தை தொடர்ந்த பிலிப்ஸ் சதம் அடித்தார்.
'லக்கி' ராகுல்
மாட் ஹென்றி வீசிய பந்து (6.4) ராகுல் கால் 'பேடில்' பட்டது. உடனே ஹென்றி, எல்.பி.டபிள்யு., கேட்டார். அம்பயர் தர்மசேனா மறுத்தார். கேப்டன் லதாம் 'ரிவியு' கேட்க தயங்க, கால அவகாசம் முடிந்தது. 'ரீப்ளே'யில், பந்து 'மிடில், ஆப் 'ஸ்டம்ப்சை' தகர்ப்பது தெரிந்தது. ராகுல் 5 ரன்னில் தப்ப, விரக்தியில் தனது 'ஸ்வெட்டரை' துாக்கி எறிந்தார் ஹென்றி.
* 'சேனா' நாடுகளுக்கு (தென் ஆப்ரிக்கா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா) எதிராக டெஸ்டில் அரைசதம் அடித்த முதல் இந்திய துவக்க வீரரானார் ராகுல்.
* நியூசிலாந்து மண்ணில், தங்களது முதல் டெஸ்டில் அதிக ரன் எடுத்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் ஜெய்ஸ்வால் (85 ரன்) மூன்றாவது இடம் பெற்றார். முதல் இரு இடங்களில் சுரிந்தர் அமர்நாத் (124, ஆக்லாந்து, 1976), கவாஸ்கர் (116, ஆக்லாந்து, 1976) உள்ளனர்.