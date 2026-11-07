சதம் விளாசினார் ஜெய்ஸ்வால்: இந்தியா ‘ஏ’ அணி அபாரம்
சதம் விளாசினார் ஜெய்ஸ்வால்: இந்தியா ‘ஏ’ அணி அபாரம்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 06:16 PM
லின்கன்: அதிகாரப்பூர்வமற்ற 3வது டெஸ்டில் இந்தியா ‘ஏ’ அணியின் ஜெய்ஸ்வால் சதம் விளாசினார்.
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்தியா ‘ஏ’ அணி, மூன்று போட்டிகள் (4 நாள்) கொண்ட அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதலிரண்டு போட்டிகள் ‘டிரா’ ஆனது. நேற்று, லின்கனில் 3வது, கடைசி டெஸ்ட் துவங்கியது. டெஸ்ட் தொடருக்கு (எதிர்: நியூசி.,) தயாராகும் விதமாக, இந்தியா ‘ஏ’ அணியில் வேகப்பந்துவீச்சாளர்களான பும்ரா, பிரசித் கிருஷ்ணா, ‘ஆல்–ரவுண்டர்’ ரவிந்திர ஜடேஜா இடம் பெற்றனர். ‘டாஸ்’ வென்ற நியூசிலாந்து ‘ஏ’ அணி ‘பீல்டிங்’ தேர்வு செய்தது.
இந்தியா ‘ஏ’ அணிக்கு யாஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், சாய் சுதர்சன் ஜோடி நல்ல துவக்கம் தந்தது. சாய் சுதர்சன் அரைசதம் கடந்தார். டீன் பாக்ஸ்கிராப்ட் பந்தை பவுண்டரிக்கு விரட்டிய ஜெய்ஸ்வால், சதத்தை பதிவு செய்தார். முதல் விக்கெட்டுக்கு 175 ரன் சேர்த்த போது ஜெய்ஸ்வால் (102 ரன், 2X6, 16X4) அவுட்டானார்.
தேவ்தத் படிக்கல் (15) நிலைக்கவில்லை. இந்தியா ‘ஏ’ அணி முதல் இன்னிங்சில் 227/2 ரன் எடுத்திருந்த போது மழையால் முதல் நாள் ஆட்டம் முன்னதாகவே முடிவுக்கு வந்தது. சுதர்சன் (77* ரன், 10X4), கேப்டன் துருவ் ஜுரெல் (12*) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.