ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் தேர்வு: இந்திய பெண்கள் அணி அறிவிப்பு
ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் தேர்வு: இந்திய பெண்கள் அணி அறிவிப்பு
ADDED : நவ 10, 2026 03:40 PM
புதுடில்லி: தென் ஆப்ரிக்க தொடருக்கு, காயத்தில் இருந்து மீண்ட இந்திய வீராங்கனை ஜெமிமா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தென் ஆப்ரிக்கா செல்லவுள்ள இந்திய பெண்கள் அணி, ஒரு டெஸ்ட் (டிச. 9–12), மூன்று ஒருநாள் (டிச. 16, 19, 22), மூன்று ‘டி–20’ (டிச. 26, 29, 30) போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் பங்கேற்கிறது. இத்தொடர்களுக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டது.
தொடையின்பின்பகுதி காயத்தில் இருந்து மீண்ட ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், முன்னாள் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர், மூன்று வித போட்டிகளுக்கும் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா தொடர்கிறார். டெஸ்ட், ஒருநாள் அணிகளுக்கு தீப்தி சர்மா, ‘டி–20’ அணிக்கு ஷபாலி வர்மா, துணை கேப்டனாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழக வீராங்கனை கமலினி, ‘டி–20’ அணியில் மட்டும் இடம் பெற்றுள்ளார்.
அணி விபரம்:
மூன்று வித போட்டிகள்: ஸ்மிருதி மந்தனா (கேப்டன்), ஷபாலி வர்மா, ஹர்மன்பிரீத் கவுர், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், தீப்தி சர்மா, ரிச்சா கோஷ், ஸ்ரீ சரணி, கிராந்தி கவுட், நந்தினி சர்மா, சயாலி.
டெஸ்ட், ஒருநாள்: பிரதிகா ராவல், ஹர்லீன் தியோல், யாஸ்திகா பாட்யா, ஜிந்திமணி.
டெஸ்ட் மட்டும்: ஸ்னே ராணா
ஒருநாள் மட்டும்: வைஷ்ணவி சர்மா
‘டி–20’ மட்டும்: கமலினி, நிக்கி பிரசாத், அனுஷ்கா சர்மா, பிரேமா ரவாத், அமன்ஜோத் கவுர், ரேணுகா சிங் தாகூர், அருந்ததி ரெட்டி.