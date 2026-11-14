ஜொலிப்பாரா கோலி... ஜெயிக்குமா இந்தியா: நியூசிலாந்து சவால் கொடுக்குமா
ஜொலிப்பாரா கோலி... ஜெயிக்குமா இந்தியா: நியூசிலாந்து சவால் கொடுக்குமா
ADDED : நவ 14, 2026 10:48 PM
மவுன்ட் மவுன்கனுய்: ஐந்தாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியா அசத்தினால், தொடரை 3–1 என வென்று, கோப்பை கைப்பற்றலாம்.
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் நான்கு சவால் முடிவில், இந்தியா ௨–௧ என முன்னிலையில் உள்ளது. இன்று (நவ. 15), மவுன்ட் மவுன்கனுய், பே ஓவல் மைதானத்தில் 5வது போட்டி நடக்க உள்ளது.
‘ரோ–கோ’ எதிர்பார்ப்பு
நான்காவது போட்டியில் இந்திய அணியின் பேட்டிங் மோசமாக இருந்தது. மாட் ஹென்றி வீசிய முதல் ஓவரில் ரோகித் சர்மா, கோலி, கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் என மூவரும் ‘டக்’ அவுட்டாகினர். 334 ரன்னை விரட்டிய நிலையில், 26.4 ஓவரில் 89 ரன்னுக்கு சுருண்டு படுதோல்வி அடைந்தது. ‘சீனியர்’ ரோகித், கோலியை (செல்லமாக ரோ–கோ) பொறுத்தவரை இது தான் நியூசிலாந்து மண்ணில் விளையாடும் கடைசி போட்டியாக இருக்கும். இதனால், இன்று வாணவேடிக்கை காட்ட முயற்சிக்கலாம். வேகத்துக்கு ஒத்துழைக்கும் ஆடுகளத்தின் தன்மை உணர்ந்து ஷ்ரேயஸ் ஐயர், துணை கேப்டன் இஷான் கிஷான், திலக் வர்மா, அக்சர் படேல் உள்ளிட்ட பேட்டர்கள் செயல்பட்டால், கோப்பை வெல்லலாம்.
கடந்த போட்டியில் இந்திய பந்துவீச்சும் எடுபடவில்லை. அர்ஷ்தீப், அகிப் நபி ரன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ‘சுழலில்’ அக்சர் படேல் அசத்திய போதும், குல்தீப் யாதவ், 8 ஓவரில் 73 ரன் வழங்கினார். இன்று குல்தீப் ‘மேஜிக்’ நிகழ்த்தினால் நல்லது. குர்னுார் பிராருக்கு பதில் சிராஜ் களமிறங்குவார்.
வில் யங் பலம்
நியூசிலாந்தை பொறுத்தவரை சொந்த மண்ணில் கடந்த 7 ஆண்டுகளாக இரு தரப்பு ஒருநாள் தொடரை இழக்கவில்லை. இந்த பெருமையை தக்க வைக்க முயற்சிக்கும். கடந்த போட்டியில் துவக்க வீரர் டிம் செய்பர்ட் அரைசதம் விளாசி ‘பார்மிற்கு’ திரும்பியது பலம். சதம் விளாசிய வில் யங், ஆலன் நம்பிக்கை தருகின்றனர். அடுத்து நடக்க உள்ள டெஸ்ட் தொடருக்கு தயாராக, இப்போட்டியில் இருந்து மாட் ஹென்றி, ஜேமிசன் விலகியது, இந்தியாவுக்கு நிம்மதி அளிக்கும். இவர்களுக்கு பதிலாக ஜேக்கப் டபி, பிளேர் டிக்னர் களமிறங்கலாம். பிஷர், கேப்டன் சான்ட்னர் உள்ளனர். ‘வேகப்புயல்’ பிரட் ரெண்டல் அறிமுக வாய்ப்பு பெறலாம்.
யார் ஆதிக்கம்
இரு அணிகளும் 127 ஒருநாள் போட்டிகளில் மோதின. இந்தியா 65, நியூசிலாந்து 53ல் வென்றன. ஒரு போட்டி ‘டை’ ஆனது. 8 போட்டிக்கு முடிவில்லை.
* ஆடுகளம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமானது. துவக்கத்தில் ‘வேகங்கள்’ சாதிக்கலாம்.
* இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு இல்லை.
குர்னுார் பிரார் வாய்ப்பு
இந்தியா, நியூசிலாந்து அணிகள் இரு போட்டிகள் (நவ.19–டிச.1) கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் மோத உள்ளன. இதற்கான இந்திய அணியில் இருந்து ‘ஸ்பின்னர்’ குல்தீப் யாதவ் விடுவிக்கப்பட்டார். ஐந்தாவது ஒருநாள் போட்டிக்கு பிறகு இந்தியா திரும்பி, உள்ளூர் போட்டிகளில் பங்கேற்பார். இவருக்கு பதிலாக ‘வேகப்புயல்’ குர்னுார் பிரார் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். நியூசிலாந்து ஆடுகளங்கள் வேகத்துக்கு ஒத்துழைப்பதால், இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பும்ரா, சிராஜ், ஆகாஷ்தீப், பிரசித் கிருஷ்ணா என நான்கு ‘வேகங்கள்’ இருப்பதால், ‘லெவனில்’ குர்னுார் இடம் பெறுவது கடினம்.‘ஸ்பின்னர்’களாக ரவிந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர் இடம் பெற்றுள்ளனர். உடற்தகுதியில் தேறிய ரிஷாப் பன்ட், இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இணைந்து பயிற்சியை துவக்கினார்.