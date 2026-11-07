குர்னுார் ‘எக்ஸ்பிரஸ்’ ...இந்தியா ‘சக்சஸ்’: வெலிங்டனில் விக்கெட் மழை
குர்னுார் ‘எக்ஸ்பிரஸ்’ ...இந்தியா ‘சக்சஸ்’: வெலிங்டனில் விக்கெட் மழை
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 07:36 PM
வெலிங்டன்: பரபரப்பான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் மழை குறுக்கிட, இந்திய அணி ‘டக்வொர்த்–லீவிஸ்–ஸ்டர்ன்’ விதிமுறைப்படி 4 ரன் வித்தியாசத்தில் ‘திரில்’ வெற்றி பெற்றது. ‘எக்ஸ்பிரஸ்’ வேகத்தில் பந்துவீசிய குர்னுார் பிரார், 4 விக்கெட் சாய்த்தார்.
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் சவாலில் இந்தியா வென்றது. இரண்டாவது போட்டி நேற்று (நவ.7) வெலிங்டன் மைதானத்தில் நடந்தது. மழை காரணமாக, 47 ஓவராக குறைக்கப்பட்டது. ‘டாஸ்’ வென்ற இந்திய கேப்டன் சுப்மன் கில், ‘பவுலிங்’ தேர்வு செய்தார்.
குர்னுார் 4 விக்.,
இளம் இந்திய ‘வேகங்கள்’ பவுன்சர்களாக போட்டுத்தாக்க, நியூசிலாந்து மீண்டும் ஆட்டம் கண்டது. டிம் செய்பர்ட்டை (0) அவுட்டாக்கிய அகிப் நபி, சர்வதேச அரங்கில் முதல் விக்கெட்டை பெற்றார். இவரது ‘வேகத்தில்’ வில் யங்கும் (6) நடையை கட்டினார். அன்ஷுல் கம்போஜ் பந்தில் ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் (11) போல்டானார். பின் 6.5 அடி உயரம் கொண்ட பஞ்சாப் பவுலர் குர்னுார் பிரார் மிரட்டினார். ஒரே ஓவரில் (20வது) டாம் லதாம் (7), கிளன் பிலிப்சை (0) வெளியேற்றினார். நியூசிலாந்து 20 ஓவரில் 53/5 ரன் எடுத்து தத்தளித்தது. போராடிய டேரில் மிட்சல் (55), அக்சர் படேல் வலையில் சிக்கினார். குர்னுார் பந்தில் கேப்டன் சான்ட்னர் (31) வீழ்ந்தார். நாதன் ஸ்மித்தை (3) அவுட்டாக்கிய பிரார், தனது 4வது விக்கெட்டை பெற்றார். ‘டெயிலெண்டர்களும்’ தாக்குப்பிடிக்க தவறினர். இந்திய பவுலர்கள் மொத்தம் 176 ‘டாட் பால்’ வீச, நியூசிலாந்து அணி, 41 ஓவரில் 134 ரன்னுக்கு சுருண்டது.
கைகொடுத்த ராகுல்
சுலப இலக்கை விரட்டிய இந்திய அணிக்கு ஜேக்கப் டபி அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இவரது ‘வேகத்தில்’ கேப்டன் சுப்மன் கில் (0), கோலி (7) அவுட்டாகினர். ஜேமிசன் பந்தில் ரோகித் சர்மா (23) வெளியேறினார். அக்சர் படேல் (7) நிலைக்கவில்லை. ஷ்ரேயஸ், ராகுல் சேர்ந்து அசத்தினர். ஸ்மித் ஓவரில் ராகுல் வரிசையாக ஒரு பவுண்டரி, சிக்சர் அடித்தார். ஜேமிசன் பந்தில் ஷ்ரேயஸ் (30) ‘பெவிலியன்’ திரும்ப, 20 ஓவரில் இந்தியா 86/5 ரன் எடுத்து தவித்தது. டபி பந்தை நமன் திர் (12) துாக்கி அடிக்க, எல்லை கோடு அருகே செய்பர்ட் சாதுர்யமாக பிடிக்க, பரிதாபமாக அவுட்டானார்.
இந்திய அணி 26 ஓவரில் 113/7 ரன் எடுத்திருந்த போது, மழை குறுக்கிட்டது. அப்போது இந்திய வெற்றிக்கு 21 ஓவரில் 22 ரன்; நியூசிலாந்துக்கு 3 விக்கெட் தேவை என்ற பரபரப்பான நிலை காணப்பட்டது. மழை தொடரவே, ‘டக்வொர்த்–லீவிஸ்–ஸ்டர்ன்’ விதிமுறைப்படி இந்திய வெற்றிக்கு 109 ரன் போதுமானதாக இருந்தது. இதன் அடிப்படையில் இந்திய அணி 4 ரன்னில் வென்றது. தொடரில் 2–0 என முன்னிலை பெற்றது. துாணாக நின்று ஆடிய ராகுல் (26), அகிப் நபி (1) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
ஆட்டநாயகன் விருதை குர்னுார் பிரார் (4/30) வென்றார்.
மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி நவ. 10ல் ஹாமில்டனில் நடக்க உள்ளது.
சுருக்கமான ஸ்கோர்
நியூசிலாந்து 134 ரன் (41 ஓவர்)
பேட்டிங்
மிட்சல் | 55(104)
சான்ட்னர் | 31(38)
பவுலிங்
குர்னுார் | 4/30 (10 ஓவர்)
கம்போஜ் | 2/25 (8 ஓவர)
இந்தியா | 113/7 ரன் (26 ஓவர்)
பேட்டிங்
ஷ்ரேயஸ் | 30(46)
ராகுல் | 26*(38)
பவுலிங்
டபி | 3/35 (7 ஓவர்)
ஜேமிசன் | 3/35 (10 ஓவர்)
ரிசல்ட்: இந்தியா வெற்றி (டி.எல்.எஸ்., முறை, 4 ரன்)
டிக்னர் காயம்
கம்போஜ் வீசிய பவுன்சர் பந்து (40.1) நியூசிலாந்தின் பிளேர் டிக்னர் ‘ஹெல்மெட்’ மீது பலமாக தாக்கியது. சிகிச்சைக்கு பின் பேட்டிங்கை தொடர்ந்த இவர், 6வது பந்தில் போல்டானார். மருத்துவ பரிசோதனையில் இவருக்கு மூளை அதிர்ச்சி ஏற்பட்டிருப்பது உறுதியானது. பின் ‘கன்கஷன்’ மாற்று வீரர் விதிமுறைப்படி, டிக்னருக்கு பதிலாக மாத்யூ பிஷர் களமிறக்கப்பட்டார்.
சிறந்த ‘பவுலிங்’
நியூசிலாந்து மண்ணில், ஒருநாள் போட்டியில் சிறப்பாக பந்துவீசிய இந்திய ‘வேகங்கள்’ பட்டியலில் குர்னுார் பிரார் (4/30, வெலிங்டன், 2026) இரண்டாவது இடத்தை பெற்றார். முதலிடத்தில் ஸ்ரீநாத் (4/23, 2003, ஆக்லாந்து) உள்ளார்.
* நியூசிலாந்துக்கு எதிராக ஒருநாள் அரங்கில் அதிக ரன் எடுத்தவர் பட்டியலில் கோலி (1978 ரன், 38 போட்டி) முதலிடத்திற்கு முன்னேறினார். பாண்டிங்கை (ஆஸி., 1971 ரன், 50 போட்டி) முந்தினார்.
* ஒரு ஆண்டில், நியூசிலாந்துக்கு எதிராக அதிக வெற்றி (11) பெற்றி அணிகள் பட்டியலில் இந்தியா முதலிடம் பெற்றது. 2026ல் 3 ஒருநாள் போட்டி, 8 ‘டி–20’ போட்டியில் வென்றது. ஆஸ்திரேலியாவின் 21 ஆண்டு கால சாதனையை (10 வெற்றி, 2005, எதிர், நியூசி.,) தகர்த்தது.
* நேற்று 2 சிக்சர் விளாசிய ரோகித் சர்மா, ஒருநாள் அரங்கில் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக அதிக சிக்சர் அடித்தவர் பட்டியலில் முதலிடம் (36 போட்டி, 51 சிக்சர்) பெற்றார்.
* இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒருநாள் போட்டியில், நியூசிலாந்து அணி சொந்த மண்ணில் தனது குறைந்த ஸ்கோரை (134) நேற்று பதிவு செய்தது.