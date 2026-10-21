மும்பை அணி இன்னிங்ஸ் வெற்றி: ரஞ்சி கோப்பை லீக் போட்டியில்
மும்பை அணி இன்னிங்ஸ் வெற்றி: ரஞ்சி கோப்பை லீக் போட்டியில்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 08:24 PM
பிலாஸ்பூர்: ரஞ்சி கோப்பை லீக் போட்டியில் அசத்திய மும்பை அணி, இன்னிங்ஸ், 97 ரன் வித்தியாசத்தில் ஹிமாச்சல பிரதேச அணியை வீழ்த்தியது.
ரஞ்சி கோப்பை முதல்தர கிரிக்கெட் 92வது சீசன் நடக்கிறது. மொத்தம் 38 அணிகள், 5 பிரிவுகளாக விளையாடுகின்றன. சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பிலாஸ்பூரில் நடந்த ‘டி’ பிரிவு லீக் போட்டியில் ஹிமாச்சல பிரதேசம், மும்பை அணிகள் மோதின.
முதல் இன்னிங்சில் ஹிமாச்சல பிரதேசம் 140, மும்பை 528/8 (‘டிக்ளேர்’) ரன் எடுத்தன. பின் 2வது இன்னிங்சை துவக்கிய ஹிமாச்சல பிரதேச அணிக்கு கேப்டன் புக்ராஜ் மன் (50), வைபவ் கல்டா (63) கைகொடுத்தனர். மற்றவர்கள் ஏமாற்ற ஹிமாச்சல பிரதேச அணி 2வது இன்னிங்சில் 291 ரன்னுக்கு ‘ஆல்–அவுட்’டாகி தோல்வியடைந்தது. மும்பை சார்பில் மோஹித் அவஸ்தி 5, துஷார் தேஷ்பாண்டே, ஷாம்ஸ் முலானி தலா 2 விக்கெட் கைப்பற்றினர்.
ஏற்கனவே சண்டிகர் அணிக்கு எதிராக இன்னிங்ஸ் வெற்றி பெற்ற மும்பை அணி, 14 புள்ளிகளுடன் ‘டி’ பிரிவில் முதலிடத்தில் உள்ளது.
புதுச்சேரி ‘டிரா’
புதுச்சேரியில் நடந்த ‘ஏ’ பிரிவு லீக் போட்டியில் புச்சேரி, மத்திய பிரதேசம் அணிகள் மோதின. முதல் இன்னிங்சில் புதுச்சேரி 177, மத்திய பிரதேசம் 345 ரன் எடுத்தன. கடைசி நாள் ஆட்டநேர முடிவில் புதுச்சேரி அணி 2வது இன்னிங்சில் 98/1 ரன் எடுத்திருந்தது. இதனையடுத்து போட்டி ‘டிரா’ என அறிவிக்கப்பட்டது.
புதிய சண்டிகரில் நடந்த ‘பி’ பிரிவு லீக் போட்டியில் பஞ்சாப் அணி (456/10, 86/3) 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் சத்தீஸ்கர் அணியை (206/10, 335/10) வீழ்த்தி முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது.
திருவனந்தபுரத்தில் நடந்த ‘சி’ பிரிவு லீக் போட்டியில் கேரளா அணி (404/10), இன்னிங்ஸ், 36 ரன் வித்தியாசத்தில் ஒடிசா அணியை (225/10, ‘பாலோ–ஆன்’ 143/10) வென்றது.
டில்லி–குஜராத், கர்நாடகா–சவுராஷ்டிரா அணிகள் மோதிய போட்டி ‘டிரா’ ஆனது.