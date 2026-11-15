புது நாயகன் ஆர்யவீர்: தந்தை சேவக் பெருமிதம்
புது நாயகன் ஆர்யவீர்: தந்தை சேவக் பெருமிதம்
UPDATED : நவ 16, 2026 03:47 PM
ADDED : நவ 15, 2026 10:06 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 03:47 PM ADDED : நவ 15, 2026 10:06 PM
புதுடில்லி: ஓமனில், 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் (50 ஓவர்) 13வது சீசன் நடந்தது. விறுவிறுப்பான பைனலில் இந்திய அணி (339/9), ஒரு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை (337/9) வீழ்த்தி, 9வது முறையாக ஆசிய கோப்பை வென்றது. கடைசி பந்தில் பவுண்டரி அடித்த மோஹித் 'திரில்' வெற்றி தேடித்தந்தார். ஐந்து போட்டியில், ஒரு சதம், 3 அரைசதம் உட்பட 361 ரன் குவித்த சேவக் மகன் ஆர்யவிர், தொடர் நாயகன் விருதை தட்டிச் சென்றார்.
'சீதா ராம்'
பின் தந்தை சேவக்கிடம் 'வீடியோ' அழைப்பில் பேசிய ஆர்யவிர், 'முழங்கையில் பந்து தாக்கிய போது, மைதானத்தில் இருந்த பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள் 'சேவக், சேவக்' என முழக்கமிட்டு எனக்கு ஆதரவு வழங்கினர். இக்கட்டான நேரத்தில் மோஹித் உல்வா, மனல் சவுகான் பேட்டிங் செய்து கொண்டிருந்த போது, 'சீதா ராம்' மந்திரத்தை உச்சரித்து கொண்டிருந்தேன்,' என, தெரிவித்தார்.
சேவக் கூறுகையில், ''போட்டியில் சில தருணங்கள், ரன் குவிப்பது, விருது, கோப்பை பெறுவதைவிட மேலானது. இவை, ஒரு தந்தை என்றென்றும் போற்றி மகிழும் நினைவுகள். உன் திறமையாலும் கடின உழைப்பாலும் வானத்தை தொடுவாயாக. ஸ்ரீ சீதாராம்,'' என்றார்.