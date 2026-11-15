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புது நாயகன் ஆர்யவீர்: தந்தை சேவக் பெருமிதம்

புது நாயகன் ஆர்யவீர்: தந்தை சேவக் பெருமிதம்

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UPDATED : நவ 16, 2026 03:47 PM

ADDED : நவ 15, 2026 10:06 PM

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UPDATED : நவ 16, 2026 03:47 PM ADDED : நவ 15, 2026 10:06 PM

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புதுடில்லி: ஓமனில், 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் (50 ஓவர்) 13வது சீசன் நடந்தது. விறுவிறுப்பான பைனலில் இந்திய அணி (339/9), ஒரு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை (337/9) வீழ்த்தி, 9வது முறையாக ஆசிய கோப்பை வென்றது. கடைசி பந்தில் பவுண்டரி அடித்த மோஹித் 'திரில்' வெற்றி தேடித்தந்தார். ஐந்து போட்டியில், ஒரு சதம், 3 அரைசதம் உட்பட 361 ரன் குவித்த சேவக் மகன் ஆர்யவிர், தொடர் நாயகன் விருதை தட்டிச் சென்றார்.

'சீதா ராம்'



பின் தந்தை சேவக்கிடம் 'வீடியோ' அழைப்பில் பேசிய ஆர்யவிர், 'முழங்கையில் பந்து தாக்கிய போது, மைதானத்தில் இருந்த பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள் 'சேவக், சேவக்' என முழக்கமிட்டு எனக்கு ஆதரவு வழங்கினர். இக்கட்டான நேரத்தில் மோஹித் உல்வா, மனல் சவுகான் பேட்டிங் செய்து கொண்டிருந்த போது, 'சீதா ராம்' மந்திரத்தை உச்சரித்து கொண்டிருந்தேன்,' என, தெரிவித்தார்.

சேவக் கூறுகையில், ''போட்டியில் சில தருணங்கள், ரன் குவிப்பது, விருது, கோப்பை பெறுவதைவிட மேலானது. இவை, ஒரு தந்தை என்றென்றும் போற்றி மகிழும் நினைவுகள். உன் திறமையாலும் கடின உழைப்பாலும் வானத்தை தொடுவாயாக. ஸ்ரீ சீதாராம்,'' என்றார்.

பிரதமர் பாராட்டு


பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட செய்தியில்,' ஆசிய கோப்பை வென்றது இந்திய கிரிக்கெட்டின் மகத்தான தினம். இளம் வீரர்களை எண்ணி பெருமிதம் கொள்கிறேன். இந்த வெற்றி, நாட்டில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கும். இளம் வீரர்களின் சிறப்பான செயல்பாடு வரும் காலங்களிலும் தொடர வாழ்த்துகிறேன்,' என தெரிவித்துள்ளார்.



வாழ்த்து மழை


சவுரவ் கங்குலி: இத்தொடரில் இளம் இந்திய வீரர்களின் செயல்பாடு சிறப்பாக இருந்தது. ஜூனியர் சேவக் உட்பட ஒட்டுமொத்த வீரர்களும் அணியின் வெற்றியில் முக்கிய பங்கு வகித்தனர். தனது மகனை எண்ணி, சேவக் நிச்சயம் பெருமிதம் கொள்வார்.
கவுதம் காம்பிர்: இது, இளம் வீரர்களின் பயமறியாத கிரிக்கெட், அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை, மனஉறுதிக்கு கிடைத்த சிறந்த பரிசு. ஆசிய சாம்பியன்களுக்கு வாழ்த்து.
பி.சி.சி.ஐ., தலைவர் மிதுன் மன்ஹாஸ், முன்னாள் 'ஆல்-ரவுண்டர்' யுவராஜ் சிங், முன்னாள் வேகப்பந்துவீச்சாளர் இர்பான் பதான், முன்னாள் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் தினேஷ் கார்த்திக் உள்ளிட்டோரும் இளம் இந்திய வீரர்களுக்கு தங்களது பாராட்டை தெரிவித்தனர்.



கேப்டன் புகழாரம்


இளம் இந்திய கேப்டன் லக்சயா ராய்சந்தனி கூறுகையில், ''ஆர்யவிர் சிறந்த பேட்டர் மட்டுமின்ற நல்ல மனிதர். இவர் களத்தில் இருந்தால் எதிரணி பவுலர்களுக்கு நெருக்கடியாக இருக்கும். இதனால் சக பேட்டர்களும் எளிதாக ரன் சேர்ப்பர். ஆடுகளத்திற்கு ஏற்ப எப்படி பேட்டிங் செய்ய வேண்டும் என்பது இவருக்கு நன்றாக தெரியும். இத்தொடரில் எங்களுக்கு சிறந்த அனுபவம் கிடைத்தது. அணியை வழிநடத்தும் வாய்ப்பு கிடைத்ததை பெருமையாக கருதுகிறேன்,'' என்றார்.



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