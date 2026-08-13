கடைசி ஓவரில் நெல்லை வெற்றி: கோவை அணி ஏமாற்றம்

ADDED : ஆக 13, 2026 10:19 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 10:19 PM
நத்தம்: டி.என்.பி.எல்., லீக் போட்டியில் கடைசி ஓவரில் அசத்திய நெல்லை அணி 2 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் கோவை அணியை வீழ்த்தியது.
திண்டுக்கல், நத்தம் என்.பி.ஆர்., கல்லுாரி மைதானத்தில் நடந்த டி.என்.பி.எல்., லீக் போட்டியில் நெல்லை, கோவை அணிகள் மோதின. மழையால் போட்டி தாமதமாக துவங்கியது. 'டாஸ்' வென்ற நெல்லை அணி 'பீல்டிங்' தேர்வு செய்தது.
கோவை அணிக்கு சுரேஷ் லோகேஷ்வர் (26), பாலசுப்ரமணியம் சச்சின் (42), கேப்டன் ஷாருக்கான் (29) நம்பிக்கை தந்தனர். கோவை அணி 20 ஓவரில் 162/9 ரன் எடுத்தது. நெல்லை அணி சார்பில் யுதீஸ்வரன் 3 விக்கெட் கைப்பற்றினார்.
எட்டக்கூடிய இலக்கை விரட்டிய நெல்லை அணிக்கு அஜிதேஷ் (20), முகிலேஷ் (26) ஆறுதல் தந்தனர். ஷாருக்கான் வீசிய 19வது ஓவரில் வரிசையாக ஒரு சிக்சர், ஒரு பவுண்டரி அடித்த ரித்திக் ஈஸ்வரன் அரைசதம் கடந்தார். கேப்டன் சோனு யாதவ் (11) சோபிக்கவில்லை.
கடைசி ஓவரில் வெற்றிக்கு 17 ரன் தேவைப்பட்டன. கிஷோர் பந்துவீசினார். முதலிரண்டு பந்தில் சிக்சர் விளாசிய ரித்திக் ஈஸ்வரன் (69), அடுத்த பந்தில் அவுட்டானார். அடுத்து வந்த சச்சின் ரதி பவுண்டரி அடித்து வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
நெல்லை அணி 19.5 ஓவரில் 163/8 ரன் எடுத்து 3வது வெற்றி பெற்றது. சச்சின் ரதி (4), ஹரிஷ் (6) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர். ஆட்ட நாயகன் விருதை ரித்திக் ஈஸ்வரன் வென்றார். மதுரை, திருப்பூர் தற்போது நெல்லை என, தொடர்ந்து மூன்று போட்டியில் கோவை அணி தோல்வி அடைந்தது.