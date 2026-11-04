பிரேமா புதிய சாதனை: பெண்கள் ‘டி–20’ல்

ADDED : நவ 04, 2026 03:20 PM
புனே: பெண்கள் ‘டி–20’ல் அதிவேக அரைசதம் அடித்து சாதனை படைத்தார் பிரேமா.
இந்திய கிரிக்கெட் போர்டு சார்பில் ‘சீனியர்’ பெண்கள் அணிகளுக்கான உள்ளூர் ‘டி–20’ தொடர் நடக்கிறது. புனேயில் நடந்த போட்டியில் உத்தரகாண்ட், ஐதராபாத் அணிகள் மோதின.
முதலில் களமிறங்கிய உத்தரகாண்ட் அணிக்கு கேப்டன் ராகவி (72), கரீனா (44) ஜோடி சூப்பர் துவக்கம் தந்தது. அடுத்து வந்த 24 வயது பிரேமா 14 பந்தில் அரைசதம் அடித்தார். பெண்கள் ‘டி–20’ அரங்கில் இது அதிவேக அரைசதம் ஆனது.
உத்தரகாண்ட் அணி 20 ஓவரில் 187/2 ரன் குவித்தது. பிரேமா (50) அவுட்டாகாமல் இருந்தார்.
கடின இலக்கைத் துரத்திய ஐதராபாத் அணிக்கு திரிஷா (6), காவ்யஸ்ரீ (26), கம்மிலி (4) என வரிசையாக ‘டாப் ஆர்டரில்’ ஏமாற்றினர். கேப்டன் மமதா, 20 பந்தில் 25 ரன் எடுத்து ஆறுதல் தந்தார்.
மற்றவர்கள் ஏமாற்ற ஐதராபாத் அணி 20 ஓவரில் 98/8 ரன் மட்டும் எடுத்து, 89 ரன்னில் தோல்வியடைந்தது.