ரஞ்சி கோப்பை: ரயில்வே அணியை வீழ்த்தி தமிழ்நாடு அபார வெற்றி
ரஞ்சி கோப்பை: ரயில்வே அணியை வீழ்த்தி தமிழ்நாடு அபார வெற்றி
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 07:26 PM
சென்னை: ரஞ்சி கோப்பை போட்டியில் தமிழக அணி, ரயில்வேக்கு எதிராக ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்று அசத்தியுள்ளது.
இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் சார்பில் 2026–27-ஆம் ஆண்டிற்கான ரஞ்சி கோப்பை எலைட் கிரிக்கெட் தொடர், சென்னை, சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடந்தது. இதன் 'டி' பிரிவு 3-வது சுற்று ஆட்டத்தில், தமிழ்நாடு அணி ரயில்வேஸ் அணியை எதிர்த்தது. டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்த தமிழ்நாடு அணி, ரயில்வேஸ் அணியை முதல் இன்னிங்ஸில் 184 ரன்களுக்குச் சுருட்டியது. தொடர்ந்து விளையாடிய தமிழ்நாடு அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 165 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து 19 ரன்கள் பின்தங்கியது.
இதையடுத்து 19 ரன்கள் முன்னிலையுடன் 2-வது இன்னிங்ஸைத் தொடர்ந்த ரயில்வேஸ் அணிக்கு, தமிழ்நாடு சுழற்பந்துவீச்சாளர்களான சாய் கிஷோர் 4 விக்கெட், ஹேம்சூடேஷன் 3 விக்கெட், அஜித் ராம் 2 விக்கெட் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்திய பந்துவீச்சைச் சமாளிக்க முடியாமல் 108 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. அந்த அணியில் தொடக்க வீரர் சாஹப் யுவராஜ் சிங் 42 ரன்கள் எடுத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து 128 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் 2-வது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய தமிழ்நாடு அணி, ஒரு நாள் எஞ்சியிருந்த நிலையிலேயே 59.1 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 130 ரன்கள் எடுத்து அபார வெற்றி பெற்றது. தமிழ்நாடு அணியின் துணைக்கேப்டன் ஆண்ட்ரே சித்தார்த் பொறுப்புடன் விளையாடி ஆட்டமிழக்காமல் 56 ரன்கள் (128 பந்துகள், 2 பவுண்டரிகள்) விளாசி வெற்றிக்கு வித்திட்டார். இது முதல்தர போட்டிகளில் அவர் அடிக்கும் 11-வது அரைசதமாகும். 4-வது விக்கெட்டுக்கு பாபா இந்திரஜித் - ஆண்ட்ரே சித்தார்த் ஜோடி இணைந்து 150 பந்துகளில் 50 ரன்கள் சேர்த்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ரயில்வேஸ் தரப்பில் தௌபிக் மொண்டல் 4 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் தமிழ்நாடு அணிக்கு 6 புள்ளிகள் கிடைத்தன. மொத்தம் 14 புள்ளிகள் தமிழக அணிக்கு இதுவரை கிடைத்துள்ளன. அடுத்ததாக 4-வது சுற்று ஆட்டத்தில் தமிழ்நாடு அணி வரும் நவம்பர் 2 முதல் 5-ஆம் தேதி வரை சண்டிகரில் நடைபெறும் போட்டியில் சண்டிகர் அணியை எதிர்கொள்கிறது.