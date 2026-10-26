ரஞ்சி கோப்பை: ரயில்வேஸ் அணியைச் சுருட்டியது தமிழ்நாடு
ரஞ்சி கோப்பை: ரயில்வேஸ் அணியைச் சுருட்டியது தமிழ்நாடு
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 10:06 PM
சென்னை: சென்னையில் நடந்து வரும் ரஞ்சி கோப்பைக்கான கிரிக்கெட் போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்ட முடிவில் தமிழக அணி ரயில்வேஸ் அணியை 184 ரன்னில் சுறுட்டியது.
இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் சார்பில் 2026 – 27-ஆம் ஆண்டிற்கான ‘ரஞ்சி கோப்பை’ தொடரின் 'டி' பிரிவு போட்டி சென்னை, சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடந்து வருகிறது. இதன் 3-வது சுற்றில் தமிழக அணி, ரயில்வேஸ் அணியை எதிர்த்துப் போட்டியிடுகிறது.
இதன் முதல் நாள் ஆட்டத்தில், ரயில்வேஸ் அணியை 184 ரன்களுக்குச் சுருட்டி தமிழ்நாடு அணி வலுவான இடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளது. டாஸ் வென்ற தமிழ்நாடு அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த ரயில்வேஸ் அணி, தமிழ்நாடு பந்துவீச்சாளர்களின் துல்லியமான வீச்சைச் சமாளிக்க முடியாமல் 53.3 ஓவர்களில் 184 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
ரயில்வேஸ் அணி சார்பில் கடைசி கட்டத்தில் நிதானமாக ஆடிய ஜூபைர் அலி கான் அதிகபட்சமாக 75 ரன்கள் எடுத்தார். கடைசி விக்கெட்டுக்கு ஜூபைர் - ஹிமான்ஷு ஜோடி இணைந்து 61 ரன்கள் சேர்த்தது குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழ்நாடு அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய சோனு யாதவ் 3 விக்கெட்டுகளையும், கேப்டன் சாய் கிஷோர் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் சாய் கிஷோர் ரஞ்சி கோப்பையில் தனது 202-வது விக்கெட்டையும், முதல்தர போட்டிகளில் 262-வது விக்கெட்டையும் பதிவு செய்தார். அறிமுக சுழற்பந்துவீச்சாளர் ஹேம்சூடேஷன் 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
தொடர்ந்து முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய தமிழ்நாடு அணி, முதல் நாள் ஆட்டநேரம் முடிவதற்குள் போதிய வெளிச்சமின்மையால் 4:46 மணிக்கு ஆட்டம் நிறுத்தப்பட்டபோது, 25 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 71 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. தொடக்க வீரர் ஜெகதீசன் 30 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். பாபா இந்திரஜித் 13 ரன்களுடன் களத்தில் உள்ளார். ரயில்வேஸ் தரப்பில் தௌபிக் மொண்டல் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். தமிழ்நாடு அணி தற்போது 113 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ள நிலையில், இரண்டாம் நாள் ஆட்டம் நாளை தொடர்கிறது.