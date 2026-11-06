ரஞ்சி: தமிழகம் இன்னிங்ஸ் வெற்றி

ADDED : நவ 06, 2026 12:33 AM
சண்டிகர்: ரஞ்சி கோப்பை லீக் போட்டியில் அசத்திய தமிழக அணி, இன்னிங்ஸ், 259 ரன் வித்தியாசத்தில் சண்டிகர் அணியை வீழ்த்தியது.
ரஞ்சி கோப்பை முதல்தர கிரிக்கெட் 92வது சீசன் நடக்கிறது. மொத்தம் 38 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. சண்டிகரில் நடந்த ‘டி’ பிரிவு 4வது சுற்று போட்டியில் தமிழகம், சண்டிகர் அணிகள் மோதின. பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால் (208) கைகொடுக்க, தமிழக அணி முதல் இன்னிங்சில் 571/7 (‘டிக்ளேர்’) ரன் எடுத்தது. சண்டிகர் அணி முதல் இன்னிங்சில் 94 ரன்னுக்கு சுருண்டு ‘பாலோ–ஆன்’ பெற்றது. மூன்றாம் நாள் முடிவில், சண்டிகர் அணி 2வது இன்னிங்சில் 189/7 ரன் எடுத்திருந்தது.
அஜித் அசத்தல்
நேற்று, 4ம் நாள் ஆட்டம் நடந்தது. அஜித் ராம் ‘சுழலில்’ ரோகித் தண்டா (1), நிகில் சர்மா (16), ஜக்ஜித் சிங் (15) சிக்கினர். சண்டிகர் அணி 2வது இன்னிங்சில் 218 ரன்னுக்கு ‘ஆல்–அவுட்டாகி’ இன்னிங்ஸ் தோல்வியடைந்தது. தமிழகம் சார்பில் அஜித் ராம் 7, சாய் கிஷோர் 2, சரவண குமார் ஒரு விக்கெட் கைப்பற்றினர். ஆட்ட நாயகன் விருதை பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால் தட்டிச் சென்றார். தமிழக அணிக்கு 7 புள்ளி வழங்கப்பட்டது.
‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி
சமீபத்தில் உத்தரகாண்ட், ரயில்வே அணிகளை வீழ்த்திய தமிழக அணி, ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றியை பதிவு செய்தது. இதுவரை விளையாடிய 4 போட்டியில், 3 வெற்றி, ஒரு தோல்வி என, 21 புள்ளிகளுடன் தமிழக அணி ‘டி’ பிரிவில் 2வது இடத்தில் உள்ளது. முதலிடத்தில் மும்பை அணி உள்ளது.