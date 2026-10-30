ரஷித் கான் 200 விக்.,: சர்வதேச ‘டி–20’ல் சாதனை

UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 09:36 PM
சார்ஜா: சர்வதேச ‘டி–20’ல் 200 விக்கெட் சாய்த்த முதல் பவுலர் என சாதனை படைத்தார் ரஷித் கான்.
ஆப்கானிஸ்தான், ஜிம்பாப்வே அணிகள் 3 போட்டி கொண்ட ‘டி–20’ தொடரில் மோதுகின்றன. போட்டிகள் சார்ஜாவில் நடக்கின்றன. இரண்டாவது போட்டியில் முதலில் களமிறங்கிய ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு அஸ்மதுல்லா ஓமர்சாய், 50 பந்தில் 116 ரன் எடுத்து கைகொடுத்தார். 20 ஓவரில் 221/7 ரன் குவித்தது.
பின் களமிறங்கிய ஜிம்பாப்வே அணிக்கு கேப்டன் சிக்கந்தர் ராசா மட்டும் சதம் அடித்து ஆறுதல் தந்தார். சுழலில் அசத்திய ரஷித் தான், மருமானியை (2) வெளியேற்றினார். சர்வதேச ‘டி–20’ல் இது, இவரது 200 வது விக்கெட் ஆக அமைந்தது. இந்த இலக்கை எட்டிய முதல் பவுலர் என சாதனை படைத்தார் ரஷித் கான் (120 போட்டி, 200 விக்.,). அடுத்த இடத்தில் இங்கிலாந்தின் அடில் ரஷித் (153ல் 171 விக்.,) உள்ளார்.
முடிவில் ஜிம்பாப்வே அணி 20 ஓவரில் 202/5 ரன் எடுத்து, 19 ரன்னில் தோற்றது. ஒரு போட்டி மீதமுள்ள நிலையில் ஆப்கானிஸ்தான் 2–0 என்ற முன்னிலையுடன் தொடரை வென்றது.