‘டாப்–10’ வரிசையில் ரிஷாப் பன்ட்: ஐ.சி.சி., டெஸ்ட் தரவரிசையில்
‘டாப்–10’ வரிசையில் ரிஷாப் பன்ட்: ஐ.சி.சி., டெஸ்ட் தரவரிசையில்
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 07:12 PM
துபாய்: ஐ.சி.சி., டெஸ்ட் பேட்டர் தரவரிசையில் இந்தியாவின் ரிஷாப் பன்ட், கேப்டன் சுப்மன் கில், ‘டாப்–10’ வரிசையில் உள்ளனர்.
டெஸ்ட் அரங்கில் சிறந்து விளங்கும் வீரர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.,) துபாயில் வெளியிட்டது. பேட்டர் தரவரிசையில் ஒரு இடம் பின்தங்கிய இந்திய விக்கெட் கீப்பர் ரிஷாப் பன்ட் (713 புள்ளி), கேப்டன் சுப்மன் கில் (709) முறையே 8, 10வது இடத்தில் உள்ளனர். மற்றொரு இந்திய துவக்க வீரர் யாஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் (697), 12வது இடத்தில் இருந்து 13வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார்.
முதல் மூன்று இடங்களில் இங்கிலாந்தின் ஹாரி புரூக் (861 புள்ளி), ஜோ ரூட் (816), ஆஸ்திரேலியாவின் டிராவிஸ் ஹெட் (799) நீடிக்கின்றனர்.
பவுலர்களுக்கான தரவரிசையில், இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா (853 புள்ளி) 5வது இடத்தை தக்கவைத்துக் கொண்டார். முதலிடத்தில் ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்டார்க் (881) உள்ளார்.
‘ஆல்–ரவுண்டர்’ தரவரிசையில் இந்தியாவின் ரவிந்திர ஜடேஜா (422 புள்ளி) 2வது இடத்தில் தொடர்கிறார். முதலிடத்தில் தென் ஆப்ரிக்காவின் மார்கோ யான்சென் (463) நீடிக்கிறார்.
அக்சர் முன்னேற்றம்
ஒருநாள் போட்டி பவுலர்கள் தரவரிசையில், இந்திய சுழற்பந்துவீச்சு ‘ஆல்–ரவுண்டர்’ அக்சர் படேல் (546 புள்ளி), 44வது இடத்தில் இருந்து 21வது இடத்துக்கு முன்னேறினார். இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர்களான அர்ஷ்தீப் சிங் (532 புள்ளி, 31வது இடம்), குர்னுார் பிரார் (486 புள்ளி, 48வது இடம்) நல்ல முன்னேற்றம் கண்டனர்.