ரிஷாப் பன்ட் விலகல்: நியூசி., தொடரில் இருந்து

UPDATED : அக் 13, 2026 02:32 AM
ADDED : அக் 13, 2026 01:18 AM
புதுடில்லி: நியூசிலாந்து ‘ஏ’ அணிக்கு எதிரான முதலிரண்டு டெஸ்டில் இருந்து, காயம் காரணமாக இந்தியா ‘ஏ’ அணியின் ரிஷாப் பன்ட் விலகினார்.
நியூசிலாந்து செல்லவுள்ள இந்தியா ‘ஏ’ அணி, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் தொடரில் (4 நாள்) பங்கேற்கிறது. முதல் டெஸ்ட், வரும் அக். 24ல் லிங்கனில் துவங்குகிறது. மீதமுள்ள போட்டிகள் கிறைஸ்ட்சர்ச் (அக். 31 – நவ. 3), லிங்கனில் (நவ. 7–10) நடக்கவுள்ளன. இத்தொடருக்கான இந்தியா ‘ஏ’ அணியில் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் ரிஷாப் பன்ட் இடம் பிடித்திருந்தார்.
சமீபத்தில் முடிந்த இரானி கோப்பையில் ‘ரெஸ்ட் ஆப் இந்தியா’ அணியை வழிநடத்திய ரிஷாப் பன்ட்டிற்கு, உடலின் இடது பக்க தசைப்பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனை யடுத்து நியூசிலாந்து ‘ஏ’ அணிக்கு எதிரான முதலிரண்டு டெஸ்டில் இருந்து பன்ட் விலகினார். உடற்தகுதியை பொறுத்து 3வது போட்டி யில் விளையாடுவார். இவருக்கு மாற்றாக, ஜார்க்கண்ட் ‘விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர்’ குமார் குஷாக்ரா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்தியா ‘ஏ’ அணி: துருவ் ஜுரெல் (கேப்டன்), ஜெய்ஸ்வால், ராகுல், தேவ்தத் படிக்கல், ஸ்மாரன், வாஷிங்டன் சுந்தர், அகிப் நபி, ஆகாஷ் தீப், அன்ஷுல் கம்போஜ், மானவ் சுதார், முகேஷ் சவுத்ரி, சாய் சுதர்சன், யாஷ் ரத்தோட், முகேஷ் குமார், குமார் குஷாக்ரா (முதலிரண்டு போட்டிக்கு மட்டும்).