சாதிப்பாரா ஸ்மிருதி மந்தனா: கேப்டனாக முதல் ‘டி–20’ சவால்
சாதிப்பாரா ஸ்மிருதி மந்தனா: கேப்டனாக முதல் ‘டி–20’ சவால்
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 09:36 PM
ராய்ப்பூர்: இந்தியா, ஜிம்பாப்வே பெண்கள் அணிகள் மோதும் ‘டி–20’ தொடர் இன்று துவங்குகிறது. இந்திய அணி முதன் முறையாக ஸ்மிருதி மந்தனா தலைமையில் களமிறங்குகிறது.
பெண்களுக்கான சாம்பியன்ஸ் டிராபி ‘டி–20’ தொடர் அடுத்த ஆண்டு (2027, பிப். 14–28) இந்திய மண்ணில் நடக்க உள்ளது. இதற்குத் தயாராகும் வகையில் இந்திய அணி, ஜிம்பாப்வேயுடன் சொந்தமண்ணில் மூன்று போட்டி கொண்ட ‘டி–20’ தொடரில் பங்கேற்கிறது.
கடந்த இரண்டு ‘டி–20’ உலக கோப்பை தொடரில் இந்தியா (2024, 2026) லீக் சுற்றுடன் திரும்பியது. தற்போது ஹர்மன்பிரீத் கவுர் விலகிய நிலையில், புதியதாக ஸ்மிருதி மந்தனா தலைமையில் இந்திய அணி களமிறங்குகிறது.
பேட்டிங், பீல்டிங், பவுலிங் என மூன்று பிரிவிலும் முன்னேற்றம் அடைந்தால் மட்டுமே, சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரில் சவால் கொடுக்கலாம் என்ற நிலை உள்ளது.
ஸ்மிருதி, ஷபாலி நன்றாக துவக்கம் தந்தாலும் ‘மிடில் ஆர்டர்’ பேட்டிங் பலவீனமாக உள்ளது. ஹர்மன்பிரீத் கவுர், ரிச்சா கோஷ் நம்பிக்கை தரலாம். பீல்டிங் சொதப்பல் காரணமாக பல முக்கிய போட்டிகளை இந்தியா தோற்றுள்ளது. பவுலிங்கில் சமீபத்திய புதிய வரவு நந்தினி சர்மா, இளம் ஸ்ரீசரணி, அனுபவ ‘ஆல் ரவுண்டர்’ தீப்தி சர்மா கைகொடுக்கின்றனர்.
இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் ‘டி–20’ தொடரில், ஜிம்பாப்வே அணி, ஜோசப்பின் தலைமையில் களமிறங்குகிறது. பிரான்சிஸ்கா, ஆலிண்டர், சிகோரா, கெலிஸ் என பலரும் அணியின் வெற்றிக்கு உதவ காத்திருக்கின்றனர்.