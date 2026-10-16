சேவக் மகன் ஆர்யவிர் சதம்: வினு மன்கட் டிராபியில்

UPDATED : அக் 16, 2026 09:34 PM
ADDED : அக் 16, 2026 09:17 PM
விசாகப்பட்டினம்: வினு மன்கட் டிராபி லீக் போட்டியில், சேவக் போல அவரது மகன் ஆர்யவிர் அதிரடி சதம் விளாசினார்.
ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்த வினு மன்கட் டிராபி (19 வயது) தொடருக்கான 'இ' பிரிவு லீக் போட்டியில் டில்லி, சண்டிகர் அணிகள் மோதின.
'டாஸ்' வென்று முதலில் 'பேட்' செய்த டில்லி அணிக்கு கேப்டன் ஆர்யவிர் சேவக், அர்னவ் ஜோடி நல்ல துவக்கம் தந்தது. முதல் விக்கெட்டுக்கு 98 ரன் சேர்த்த போது அர்னவ் (47) அவுட்டானார். மறுமுனையில் அசத்திய இந்திய ஜாம்பவான் சேவக்கின் மகன் ஆர்யவிர், 143 பந்தில், 8 சிக்சர், 19 பவுண்டரி உட்பட 173 ரன் விளாசினார். டில்லி அணி 50 ஓவரில் 289/6 ரன் எடுத்தது.
சவாலான இலக்கை விரட்டிய சண்டிகர் அணிக்கு ரூபேஷ் யாதவ் (167 ரன், 125 பந்து, 5X6, 23X4) கைகொடுக்க, 41.3 ஓவரில் 293/5 ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
சமீபத்தில் ராஜ்கோட்டில் நடந்த ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 'யூத்' ஒருநாள் தொடரில் (19 வயது) இந்திய அணியில் அறிமுகமான 18 வயதான ஆர்யவிர், 3 போட்டியில், 109 ரன் எடுத்திருந்தார்.