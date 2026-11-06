சேவக் மகன் ஆர்யவிர் விளாசல்: இந்தியா வெற்றி துவக்கம்
சேவக் மகன் ஆர்யவிர் விளாசல்: இந்தியா வெற்றி துவக்கம்
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 08:17 PM
அல் அமராத்: ஓமனில், 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் (50 ஓவர்) தொடர், 13வது சீசன் நேற்று துவங்கியது. மொத்தம் 8 அணிகள் இரு பிரிவுகளாக, லீக் முறையில் பங்கேற்கின்றன.
‘ஏ’ பிரிவில் இந்திய அணி, நேபாளம், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், பாகிஸ்தான், ‘பி’ பிரிவில் இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான், மலேசிய அணிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
நேற்று இந்திய அணி தனது முதல் போட்டியில் நேபாளத்தை எதிர்கொண்டது. ‘டாஸ்’ வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் லக்சயா ராஜ்சந்தானி, பீல்டிங் தேர்வு செய்தார்.
நேபாள அணிக்கு நிராஜ் குமார் (20), தர்ஷ் (43), ஆஷிஷ் (29) கைகொடுத்தனர். 42.3 ஓவரில் 128 ரன்னில் சுருண்டது. இந்தியா சார்பில் அர்ஜுன் ராஜ்புட், 8 ரன் கொடுத்து, 3 விக்கெட் சாய்த்தார்.
ஆர்யவிர் கலக்கல்
இந்திய அணிக்கு முன்னாள் வீரர் சேவக் மகன் ஆர்யவிர், கேப்டன் லக்சயா ஜோடி சூப்பர் துவக்கம் கொடுத்தது. லக்சயா நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, மறுபக்கம் ஆர்யவிர் ‘வேகமாக’ ரன் சேர்த்தார். இருவரும் அரைசதம் அடிக்க, இந்தியா வெற்றி எளிதானது. 19.1 ஓவரில் 129/0 ரன் எடுத்து, 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
ஆர்யவிர் (70 ரன், 52 பந்து, 4X6, 7X4), லக்சயா (53) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.