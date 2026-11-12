ஷ்ரேயஸ் தலைமை...அனுபவம் புதுமை: 4வது போட்டியில் நிரூபிப்பாரா திறமை
ஷ்ரேயஸ் தலைமை...அனுபவம் புதுமை: 4வது போட்டியில் நிரூபிப்பாரா திறமை
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 09:52 PM
மவுன்ட் மவுங்கனுய்: கிரிக்கெட் அரங்கில் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், புதிய இன்னிங்சை துவக்குகிறார். ஒருநாள் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் கேப்டனாக முதல் முறையாக களமிறங்குகிறார். இதில் அசத்தினால், தொடரை 3–0 என கைப்பற்றலாம்.
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் இரு சவாலில் வென்ற இந்தியா,2–0 என முன்னிலை பெற்றது. மூன்றாவது போட்டி மழையால் ரத்தானது. நான்காவது போட்டி இன்று (நவ. 13), மவுன்ட் மவுங்கனுய், பே ஓவல் மைதானத்தில் நடக்க உள்ளது.
ஒருநாள் தொடருக்கும் (5வது ஒருநாள் போட்டி, நவ.15), அடுத்து துவங்க உள்ள முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கும் (நவ.19–23, வெலிங்டன்) இடையே 3 நாள் தான் இடைவெளி உள்ளது. டெஸ்டிற்கு தயாராக, எஞ்சிய 4, 5வது ஒருநாள் போட்டியில் இருந்து ‘ரெகுலர்’ கேப்டன் சுப்மன் கில், ராகுல், அன்ஷுல் கம்போஜ் விலகினர்.
கேப்டன் அறிமுகம்
ஒருநாள் போட்டியில், கேப்டனாக ஷ்ரேயஸ் ஐயர் அறிமுகமாகிறார். ஒருநாள் அரங்கில் இந்திய அணியின் 29வது கேப்டன் என்ற பெருமையை பெற உள்ளார். ஏற்கனவே 26 ‘டி–20’ போட்டிக்கு கேப்டனாக இருந்த இவருக்கு, இன்று புது அனுபவமாக இருக்கும். பேட்டிங், தலைமைப்பண்பில் திறமை நிரூபிக்க வேண்டும். ‘பவுன்சர்’ பந்தை சமாளித்து ரன் சேர்த்தால் நல்லது.
வருகிறார் இஷான்
‘கீப்பர்–பேட்டர்’ துணை கேப்டன் இஷான் கிஷான், ருதுராஜ், அனுபவ ‘வேகப்புயல்’ சிராஜ் இடம் பெற உள்ளனர். ரோகித் சர்மாவுடன் துவக்கத்தில் களமிறங்க ருதுராஜ், இஷான் இடையே போட்டி காணப்படுகிறது. நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் துவக்க வீரராக இரட்டை சதம் (எதிர், வங்கம், 2022) அடித்த இஷான், மீண்டும் வாய்ப்பு பெறலாம். ‘மிடில் ஆர்டரில்’ ருதுராஜ் அசத்தலாம். கடந்த இரு போட்டியில் (0, 23) சோபிக்காத ரோகித், இன்று பெரிய ஸ்கோரை எட்ட வேண்டும். கோலி நல்ல ‘பார்மில்’ இருப்பது பலம். கடைசி கட்டத்தில் திலக் வர்மா விளாசலாம்.
பந்துவீச்சில் சிராஜ், அர்ஷ்தீப், குர்னுார் பிரார், அகிப் நபி, அக்சர் படேல் மிரட்டலாம்.
பிலிப்ஸ் விலகல்
டெஸ்ட் போட்டியில் கவனம் செலுத்த, நியூசிலாந்து அணியிலும் டாம் லதாம், டேரில் மிட்சல், கிளன் பிலிப்ஸ், நாதன் ஸ்மித், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் போன்ற முன்னணி வீரர்கள் விலகினர். இவர்களுக்கு பதிலாக டீன் பாக்ஸ்கிராப்ட், மிட்ச் ஹே, பிரட் ராண்டல் உள்ளிட்ட அனுபவம் இல்லாத வீரர்கள் களமிறங்குவது இந்தியாவுக்கு சாதகம். பேட்டிங்கில் டிம் செய்பர்ட், வில் யங், ஆலன், பிரேஸ்வெல் ரன் குவிக்கலாம். பந்துவீச்சில் கைகொடுக்க கேப்டன் சான்ட்னர், ஜேக்கப் டபி, மாட் ஹென்றி, ஜேமிசன் உள்ளனர்.
யார் ஆதிக்கம்
இரு அணிகளும் 126 ஒருநாள் போட்டிகளில் மோதின. இந்தியா 65, நியூசிலாந்து 52ல் வென்றன. ஒரு போட்டி ‘டை’ ஆனது. 8 போட்டிக்கு முடிவில்லை.
* கடந்த 2019ல் இந்தியாவிடம் தோற்ற பிறகு, சொந்த மண்ணில் நியூசிலாந்து அணி, தொடர்ந்து 11 இரு தரப்பு ஒருநாள் தொடர்களை வென்றது. இந்த வெற்றிநடைக்கு இந்தியா முற்றுப்புள்ளி வைக்க காத்திருக்கிறது.
* ஆடுகளத்தில் பேட்டர்கள் சாதிக்கலாம். துவக்கத்தில் ‘வேகங்களுக்கு’ கைகொடுக்கும்.
* மழைக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இரவில் பனிப்பொழிவு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும்.
ரிஷாப் ‘ரெடி’
இந்தியா, நியூசிலாந்து அணிகள் இரு போட்டிகள் (நவ.19–டிச.1) கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் மோத உள்ளன. இதற்கான இந்திய அணியில் விக்கெட்கீப்பர்–பேட்டர் ரிஷாப் பன்ட் பங்கேற்பது உறுதி. உள்ளூர் இரானி கோப்பை தொடரின் போது இவருக்கு உடலின் இடது பக்கத்தில் தசை பிடிப்பு ஏற்பட்டது. இதிலிருந்து மீள, பெங்களூரு, உயர்திறன் மையத்தில் பயிற்சி பெற்று வந்தார். இரு கட்ட உடற்தகுதி சோதனையில் தேறிய இவர், விரைவில் நியூசிலாந்து பறக்க உள்ளார். இதை உறுதி செய்யும் விதமாக, தனது சமூகவலைதள பக்கத்தில் விமானத்தின் இறக்கை படத்தை பதிவிட்டுள்ளார்.