சிக்கலில் தென் ஆப்ரிக்க அணி: ரிக்கிள்டன், முல்டர் சதம்
சிக்கலில் தென் ஆப்ரிக்க அணி: ரிக்கிள்டன், முல்டர் சதம்
ADDED : அக் 31, 2026 01:21 AM
கேப்டவுன்: ரிக்கிள்டன், முல்டர் சதம் அடித்த போதும், கேப்டவுன் டெஸ்டில் தென் ஆப்ரிக்க அணி திணறி வருகிறது.
தென் ஆப்ரிக்கா சென்றுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் இரு டெஸ்ட் முடிவில் தொடர் 1–1 என சமனில் உள்ளது. மூன்றாவது, கடைசி டெஸ்ட், கேப்டவுனில் நடக்கிறது. முதல் இன்னிங்சில் தென் ஆப்ரிக்கா 329/10, ஆஸ்திரேலியா 429/10 ரன் எடுத்தன. மூன்றாவது நாள் முடிவில் தென் ஆப்ரிக்க அணி, இரண்டாவது இன்னிங்சில் 140/4 ரன் எடுத்து, 40 ரன் முன்னிலை பெற்றிருந்தது. ரிக்கிள்டன் (8), பிரீட்ஸ்கே (19) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
ரிக்கிள்டன் சதம்
நேற்று நான்காவது நாள் ஆட்டம் நடந்தது. பிரீட்ஸ்கே (43) அவுட்டான போதும், ரிக்கிள்டன், முல்டர் ஜோடி பொறுப்பாக செயல்பட்டது. ரிக்கிள்டன் சதம் அடித்தார். முல்டர் அரைசதம் கடந்தார். 6வது விக்கெட்டுக்கு 154 ரன் சேர்த்த போது, ரிக்கிள்டன் (101) அவுட்டானர். அடுத்து வந்த யான்சென், ஸ்டார்க் வேகத்தில் ‘டக்’ அவுட்டானார்.
ஹார்மரை (1) லியான் வெளியேற்றினார். முல்டர் தன் பங்கிற்கு சதம் அடித்தார். தென் ஆப்ரிக்க அணி இரண்டாவது இன்னிங்சில் 380/9 ரன் எடுத்து, 280 ரன் முன்னிலை பெற்றிருந்தது. முல்டர் (108), ரபாடா (2) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர். ஸ்டார்க் 3, லியான் 2 விக்கெட் சாய்த்தனர்.
இன்று கடைசி நாள் ஆட்டத்தில் மீதமுள்ள விக்கெட்டுகளை விரைவில் சாய்த்து, ஆஸ்திரேலிய அணி இலக்கை எட்டும் பட்சத்தில், டெஸ்ட் தொடரை கைப்பற்றலாம்.