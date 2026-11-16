தென் ஆப்ரிக்க அணி அபாரம்: வங்கதேச பவுலர்கள் தடுமாற்றம்
தென் ஆப்ரிக்க அணி அபாரம்: வங்கதேச பவுலர்கள் தடுமாற்றம்
ADDED : நவ 16, 2026 09:41 PM
ஜோகனஸ்பர்க்: வங்கதேசத்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் தென் ஆப்ரிக்காவின் ஆக்கர்மேன் சதம் விளாசினார்.
தென் ஆப்ரிக்கா சென்றுள்ள வங்கதேச அணி, 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் டெஸ்ட் ஜோகனஸ்பர்க்கில் நடக்கிறது. முதல் நாள் முடிவில் வங்கதேச அணி முதல் இன்னிங்சில் 327/6 ரன் எடுத்திருந்தது.
நேற்று, 2ம் நாள் ஆட்டம் நடந்தது. லிட்டன் தாஸ், டெஸ்ட் அரங்கில் 8வது சதத்தை பதிவு செய்தார். 120 ரன்னில் (1X6, 14X4) ஆட்டமிழந்தார். வங்கதேச அணி முதல் இன்னிங்சில் 400 ரன்னுக்கு ‘ஆல்–அவுட்’ ஆனது. தென் ஆப்ரிக்கா சார்பில் ரபாடா 5, பேட்டர்சன் 4 விக்கெட் கைப்பற்றினர்.
பின் முதல் இன்னிங்சை துவக்கிய தென் ஆப்ரிக்க அணிக்கு மார்க்ரம் (4) ஏமாற்றினார். ஆக்கர்மேன், டெஸ்ட் அரங்கில் தனது முதல் சதம் அடித்தார். ஹம்சா, அரைசதம் கடந்தார். இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு 202 ரன் சேர்த்த போது ஹம்சா (83) அவுட்டானார்.
தேநீர் இடைவேளைக்கு பின், தென் ஆப்ரிக்க அணி முதல் இன்னிங்சில் 234/2 ரன் எடுத்து, 166 ரன் பின்தங்கி இருந்தது. ஆக்கர்மேன் (126), கேப்டன் பவுமா (7) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.