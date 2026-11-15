தென் ஆப்ரிக்கா தடுமாற்றம்: மீண்டது வங்கதேச அணி

ADDED : நவ 15, 2026 10:04 PM
ஜோகனஸ்பர்க்: தென் ஆப்ரிக்க பவுலர்கள் தடுமாற, வங்கதேச அணி சரிவிலிருந்து மீண்டது.
தென் ஆப்ரிக்கா சென்றுள்ள வங்கதேச அணி, 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது. நேற்று, முதல் டெஸ்ட் ஜோகனஸ்பர்க்கில் துவங்கியது.
‘டாஸ்’ வென்று முதல் இன்னிங்சை துவக்கிய வங்கதேச அணிக்கு மஹ்பிஜுல் (0), மோமினுல் ஹக் (0) ஏமாற்றினர். கேப்டன் நஜ்முல் ஹொசைன் ஷான்டோ (12) நிலைக்கவில்லை. வங்கதேச அணி 22/3 ரன் எடுத்து திணறியது. பின் இணைந்த தான்சித் ஹசன், தவ்ஹித் ஹிரிதோய் அரைசதம் கடந்தனர். நான்காவது விக்கெட்டுக்கு 99 ரன் சேர்த்த போது ரபாடா ‘வேகத்தில்’ தான்சித் (67) வெளியேறினார். தொடர்ந்து அசத்திய ரபாடா பந்தில் முஷ்பிகுர் ரஹிம் (0) அவுட்டானார்.
அடுத்து வந்த லிட்டன் தாஸ், தன்பங்கிற்கு அரைசதம் அடித்தார். அபாரமாக ஆடிய தவ்ஹித் சதம் விளாசினார். தேநீர் இடைவேளைக்கு பின் வங்கதேச அணி முதல் இன்னிங்சில் 320/5 ரன் எடுத்திருந்தது. தவ்ஹித் (133), லிட்டன் தாஸ் (89) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர். தென் ஆப்ரிக்கா சார்பில் ரபாடா 5 விக்கெட் கைப்பற்றினார்.