தென் ஆப்ரிக்கா இன்னிங்ஸ் வெற்றி: டிராவிஸ் ஹெட் போராட்டம் வீண்
தென் ஆப்ரிக்கா இன்னிங்ஸ் வெற்றி: டிராவிஸ் ஹெட் போராட்டம் வீண்
ADDED : அக் 23, 2026 02:17 AM
கெபேஹா: இரண்டாவது டெஸ்டில் தென் ஆப்ரிக்க அணி, இன்னிங்ஸ், 31 ரன் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்தி ரேலியாவை சாய்த்தது.
தென் ஆப்ரிக்கா சென்று உள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது. இரண்டாவது டெஸ்ட் கெபேஹாவில் நடந்தது. முதல் இன்னிங்சில் தென் ஆப்ரிக்கா 425/9 ரன் (‘டிக்ளேர்’) ஆஸ்திரேலிய அணி 99 ரன் எடுத்தன.
‘பாலோ ஆன்’ பெற்று இரண்டாவது இன்னிங்சை தொடர்ந்த ஆஸ்தி ரேலிய அணி, நான்காவது நாள் முடிவில் 156/4 ரன் எடுத்து, 170 ரன் பின்தங்கி இருந்தது. ஹெட் (87), போலண்ட் (2) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
ஹெட் சதம்
நேற்று ஐந்தாவது நாள் ஆட்டம் மழை காரணமாக, உணவு இடை வேளைக்குப் பிறகு தான் துவங்கியது. ஹெட், சதம் கடந்து, இன்னிங்ஸ் தோல்வியை தவிர்க்க போராடினார். இருப்பினும், இவர் 121 ரன் எடுத்து, முல்டர் பந்தில் போல்டானார். அனுபவ ஸ்மித் (3), ரபாடா வேகத்தில் வெளியேறினார். நீண்ட நேரம் போராடிய போலண்ட், 40 ரன் (166 பந்து) எடுத்து, முல்டர் பந்தில் போல்டானார்.
அடுத்து வந்த கேப்டன் கம்மின்ஸ் (4), ஸ்டார்க் (11), ஹேசல்வுட் (0) என யாரும் நிலைக்கவில்லை. ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாவது இன் னிங்சில் 295 ரன்னில் ஆல் அவுட்டானது. அலெக்ஸ் கேரி (37) அவுட்டாகாமல் இருந்தார். இன்னிங்ஸ், 31 ரன்னில் வெற்றி பெற்றது தென் ஆப்ரிக்க அணி. ரபாடா 4, முல்டர் 3 விக்கெட் வீழ்த்தினர். டெஸ்ட் தொடர் 1–1 என சமனில் உள்ளது.
டெஸ்ட் அரங்கில் ஹெட் சதம் அடித்த 21 போட்டிகளில் முதன் முறையாக நேற்று ஆஸ்தி ரேலிய அணி தோல்வி யடைந்தது.