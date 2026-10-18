தமிழக பவுலர்கள் அசத்தல்: ரஞ்சி கோப்பையில்

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ADDED : அக் 18, 2026 07:36 PM
சென்னை: ரஞ்சி கோப்பை லீக் போட்டியில் தமிழக பவுலர்கள் அசத்த, உத்தரகாண்ட் அணி முதல் இன்னிங்சில் 134 ரன் மட்டும் எடுத்தது.
இந்தியாவில், ரஞ்சி கோப்பை முதல்தர கிரிக்கெட் 92வது சீசன் நடக்கிறது. மொத்தம் 38 அணிகள், 5 பிரிவுகளாக லீக் சுற்றில் பங்கேற்கின்றன. நேற்று சென்னை, சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் துவங்கிய 'டி' பிரிவு 2வது சுற்று போட்டியில் தமிழகம், உத்தரகாண்ட் அணிகள் விளையாடுகின்றன. 'டாஸ்' வென்ற தமிழக அணி கேப்டன் சாய் கிஷோர், 'பீல்டிங்' தேர்வு செய்தார்.
முதல் இன்னிங்சை துவக்கிய உத்தரகாண்ட் அணிக்கு குர்ஜப்னீத் சிங் தொல்லை தந்தார். இவரது 'வேகத்தில்' ஆரவ் மஹாஜன் (8), தேகா நிஷ்சல் (3), கேப்டன் குணால் சண்டேலா (6) வெளியேறினர். சாய் கிஷோர் 'சுழலில்' லக்சயா ராய்சந்தனி (15), சவுரப் ரவாத் (0) சிக்கினர். ஜெகதீஷா சுசித் (0) 'ரன்-அவுட்' ஆனார். பொறுப்பாக ஆடிய அவ்னீஷ் சுதா (54) அரைசதம் கடந்தார். மயங்க் மிஷ்ரா (33) ஓரளவு கைகொடுத்தார்.
உத்தரகாண்ட் அணி முதல் இன்னிங்சில் 134 ரன்னுக்கு 'ஆல்-அவுட்' ஆனது. தமிழகம் சார்பில் குர்ஜப்னீத் சிங், சாய் கிஷோர் தலா 4 விக்கெட் கைப்பற்றினர்.
பின் முதல் இன்னிங்சை துவக்கிய தமிழக அணிக்கு விமல் குமார் (0) ஏமாற்றினார். பின் இணைந்த நாராயண் ஜெகதீசன், பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால் ஜோடி நம்பிக்கை தந்தது. இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு 64 ரன் சேர்த்த போது ஜெகதீசன் (37) அவுட்டானார். ஆட்டநேர முடிவில் தமிழக அணி முதல் இன்னிங்சில் 85/2 ரன் எடுத்து, 49 ரன் பின்தங்கி இருந்தது. ரஞ்சன் பால் (37), பாபா இந்திரஜித் (9) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.