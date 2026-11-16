கடைசி ஓவரில் தமிழகம் தோல்வி: சையது முஷ்தாக் அலி டிராபியில்
கடைசி ஓவரில் தமிழகம் தோல்வி: சையது முஷ்தாக் அலி டிராபியில்
ADDED : நவ 16, 2026 09:41 PM
இந்துார்: ஜம்மு காஷ்மீர் அணிக்கு எதிரான சையது முஷ்தாக் அலி டிராபி லீக் போட்டியில், கடைசி ஓவரில் ஏமாற்றிய தமிழக அணி 6 ரன் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது.
இந்தியாவில், சையது முஷ்தாக் அலி டிராபி (‘டி–20’) 19வது சீசன் நடக்கிறது. மொத்தம் 38 அணிகள், 5 பிரிவுகளாக விளையாடுகின்றன. நேற்று, இந்துாரில் நடந்த ‘பி’ பிரிவு லீக் போட்டியில், தமிழகம், ஜம்மு காஷ்மீர் அணிகள் மோதின.
‘டாஸ்’ வென்று முதலில் ‘பேட்’ செய்த ஜம்மு காஷ்மீர் அணிக்கு கம்ரான் இக்பால் (70), கேப்டன் சுபம் கஜூரியா (53) அரைசதம் கடந்தனர். ஜம்மு காஷ்மீர் அணி 20 ஓவரில், 201/7 ரன் எடுத்தது. தமிழகம் சார்பில் அதிசயராஜ் டேவிட்சன், சாய் கிஷோர் தலா 2 விக்கெட் கைப்பற்றினர்.
சவாலான இலக்கை விரட்டிய தமிழக அணிக்கு பாலசுப்ரமணியம் சச்சின் (29), நாராயண் ஜெகதீசன் (35) ஓரளவு கைகொடுத்தனர். அமித் சாத்விக், 31 பந்தில் 67 ரன் (3X6, 9X4) விளாசினார். கேப்டன் சாய் கிஷோர் (3) சோபிக்கவில்லை. ராஜ்குமார் (24) ஆறுதல் தந்தார்.
கடைசி ஓவரில் தமிழக வெற்றிக்கு 17 ரன் தேவைப்பட்டன. துல்லியமாக வீசிய பிரிஜேஷ் சர்மா, 10 ரன் மட்டும் விட்டுக்கொடுத்தார். தமிழக அணி 20 ஓவரில் 195/9 ரன் மட்டும் எடுத்து தோல்வியடைந்தது. மணிமாறன் சித்தார்த் (8), அதிசயராஜ் (10) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
சூர்யகுமார் விளாசல்
கொல்கட்டாவில் நடந்த ‘டி’ பிரிவு லீக் போட்டியில் குஜராத், மும்பை அணிகள் மோதின. முதலில் ‘பேட்’ செய்த குஜராத் அணி 19.2 ஓவரில், 197/10 ரன் எடுத்தது.
எட்டக்கூடிய இலக்கை விரட்டிய மும்பை அணிக்கு கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், 29 பந்தில் 82 ரன் (7X6, 9X4) விளாசினார். சர்பராஸ் கான் (40* ரன், 17 பந்து, 2X6, 5X4), அதர்வா (15*) கைகொடுக்க, 15.4 ஓவரில் 201/5 ரன் எடுத்து, 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பதிவு செய்தது.