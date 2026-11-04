பிரதோஷ் ரஞ்சன் இரட்டை சதம்: தமிழக அணி அபாரம்

ADDED : நவ 04, 2026 03:21 PM
சண்டிகர்: ரஞ்சி கோப்பை லீக் போட்டியில் தமிழக அணி முதல் இன்னிங்சில் 571/7 ரன் குவித்து ‘டிக்ளேர்’ செய்தது. பிரதோஷ் ரஞ்சன் இரட்டை சதம் அடித்தார்.
ரஞ்சி கோப்பை முதல்தர கிரிக்கெட் 92வது சீசன் நடக்கிறது. சண்டிகரில் நடக்கும் ‘டி’ பிரிவு லீக் போட்டியில் தமிழகம், சண்டிகர் அணிகள் மோதுகின்றன. முதல் நாள் முடிவில் தமிழக அணி முதல் இன்னிங்சில் 320/4 ரன் எடுத்திருந்தது. பிரதோஷ் ரஞ்சன் (138), அஜிதேஷ் (34) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
நேற்று இரண்டாவது நாள் ஆட்டம் நடந்தது. அஜிதேஷ் (34) அவுட்டான பின் பிரதோஷ், அஜித் ராம் இணைந்தனர். சிறப்பான பேட்டிங்கை தொடர்ந்த பிரதோஷ் (208), இரட்டை சதம் அடித்தார். முதல் தர கிரிக்கெட்டில் இது, இவரது இரண்டாவது இரட்டை சதம் ஆனது. தன் பங்கிற்கு அஜித் சதம் அடித்தார்.
தமிழக அணி முதல் இன்னிங்சில் 571/7 ரன் எடுத்து ‘டிக்ளேர்’ செய்தது. அஜித் (115), கேப்டன் சாய் கிஷோர் (36) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
பின் களமிறங்கிய சண்டிகர் அணி, இரண்டாவது நாள் முடிவில் முதல் இன்னிங்சில், 49/3 ரன் எடுத்து, 522 ரன் பின்தங்கி இருந்தது. சாய் கிஷோர் 2 விக்கெட் சாய்த்தார்.
காஷ்மீர் கலக்கல்
நடப்பு சாம்பியன் ஜம்மு-–காஷ்மீர், புதுச்சேரி அணிகள் மோதும் ‘ஏ’ பிரிவு லீக் போட்டி ஸ்ரீநகரில் நடக்கிறது.
முதல் இன்னிங்சில் புதுச்சேரி அணி 385 ரன் எடுத்திருந்தது. இரண்டாவது நாள் முடிவில் காஷ்மீர் அணி 149/0 ரன் எடுத்து 236 ரன் பின்தங்கி இருந்தது. கம்ரான் (68), சுபம் (80) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.