தமிழக அணி ரன் குவிப்பு: பிரதோஷ் ரஞ்சன் சதம்

ADDED : நவ 03, 2026 04:16 AM
சண்டிகர்: ரஞ்சி கோப்பை முதல்தர கிரிக்கெட் 92வது சீசன் நடக்கிறது. சண்டிகரில் நேற்று துவங்கிய ‘டி’ பிரிவு லீக் போட்டியில் தமிழகம், சண்டிகர் அணிகள் மோதுகின்றன. ‘டாஸ்’ வென்ற தமிழக அணி, பேட்டிங் செய்தது.
தமிழக அணிக்கு விமல் குமார் (11), ஜெகதீசன் ஜோடி துவக்கம் கொடுத்தது. ஜெகதீசன் (52) அரைசதம் அடித்தார். பாபா இந்திரஜித் (51) பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால் ஜோடி 3வது விக்கெட்டுக்கு 139 ரன் சேர்த்தது. முதல் தர கிரிக்கெட்டில் பிரதோஷ், 10வது சதம் அடித்தார்.
முதல் நாள் முடிவில் தமிழகம் முதல் இன்னிங்சில் 320/4 ரன் எடுத்திருந்தது. பிரதோஷ் (138), அஜிதேஷ் (34) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
மோஹித் நம்பிக்கை
புதுச்சேரி, நடப்பு சாம்பியன் ஜம்மு-–காஷ்மீர் அணிகள் மோதும் ‘ஏ’ பிரிவு லீக் போட்டி ஸ்ரீ நகரில் நடக்கிறது. முதல் இன்னிங்சில் மோஹித் (73), நேயன் (70) அரைசதம் அடிக்க, முதல் நாள் முடிவில் புதுச்சேரி அணி 261/6 ரன் எடுத்திருந்தது.
‘ 9’ விக்கெட்
நாக்பூரில் நடக்கும் விதர்பா அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டி (‘ஏ’ பிரிவு) முதல் இன்னிங்சில் மத்திய பிரதேச அணி 209 ரன்னில் சுருண்டது. விதர்பா அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷ் துபே, 9 விக்கெட் சாய்த்தார். முதல் தர கிரிக்கெட்டில் இது இவரது சிறந்த பவுலிங் (முன்னதாக 6/36) ஆனது.
முதல் நாள் முடிவில் விதர்பா அணி முதல் இன்னிங்சில் 56/4 ரன் எடுத்து தவிக்கிறது.