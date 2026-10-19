தமிழக அணி முன்னிலை: ரஞ்சி கோப்பையில் அபாரம்

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ADDED : அக் 19, 2026 05:14 PM
சென்னை: ரஞ்சி கோப்பை லீக் போட்டியில் தமிழக அணி முதல் இன்னிங்சில் 179 ரன் முன்னிலை பெற்றது.
இந்தியாவில், ரஞ்சி கோப்பை முதல்தர கிரிக்கெட் 92வது சீசன் நடக்கிறது. சென்னை, சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடக்கும் ‘டி’ பிரிவு லீக் போட்டியில் தமிழகம், உத்தரகாண்ட் அணிகள் மோதுகின்றன. முதல் இன்னில்சில் உத்தரகாண்ட் அணி 134 ரன் எடுத்தது. முதல் நாள் முடிவில் தமிழக அணி முதல் இன்னிங்சில் 85/2 ரன் எடுத்து, 49 ரன் பின்தங்கி இருந்தது. பிரதோஷ் (37), பாபா இந்திரஜித் (9) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
நேற்று இரண்டாவது நாள் ஆட்டம் நடந்தது. பாபா இந்திரஜித் அரைசதம் கடந்தார். மறுபக்கம் சிறப்பான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்திய பிரதோஷ், முதல் தர கிரிக்கெட்டில் 9 வது சதம் கடந்தார். இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு 176 ரன் சேர்த்த போது, பாபா இந்திரஜித் (77) அவுட்டானார்.
அடுத்து வந்த சித்தார்த் (18), நிதிஷ் (12), கேப்டன் சாய் கிஷோர் (3) விரைவில் கிளம்பினர். பிரதோஷ் 136 ரன் எடுத்து அவுட்டானார். ஒருகட்டத்தில் 235/2 என இருந்த தமிழக அணி, அடுத்து 78 ரன் எடுப்பதற்குள் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்தது. முதல் இன்னிங்சில் 313 ரன்னில் ஆல் அவுட்டானது. பின் களமிறங்கிய உத்தரகாண்ட் அணி 2வது இன்னிங்சில் 9/1 ரன் எடுத்து, இன்னிங்ஸ், 170 ரன் பின்தங்கி இருந்தது.
சின்மே 400 ரன்
மிஜோரம், நாகலாந்து அணிகள் மோதும் போட்டி நாகலாந்தின் சோவிமா நகரில் நடக்கிறது. முதல் இன்னிங்சில் மிஜோரம் அணி 581/9 ரன் எடுத்து ‘டிக்ளேர்’ செய்தது. முதல் தர கிரிக்கெட்டில் 2வது போட்டியில் களமிறங்கிய மிஜோரம் வீரர் சின்மே சுதார், 517 பந்தில் 400 ரன் (46x4, 7x6) எடுத்து அவுட்டாகாமல் இருந்தார்.
இதையடுத்து ரஞ்சி கோப்பை அரங்கில் அதிக ரன் எடுத்த வீரர்களில் பிரத்வி ஷாவை (379) முந்தி, இரண்டாவது இடம் பிடித்தார். முதலிடத்தில் மகாராஷ்டிரா வீரர் நிம்பல்கர் (443 ரன், 1948–49, எதிர்–கதியவார்) உள்ளார்.
சுப்மன் கில் ஏமாற்றம்
புதிய சண்டிகரில் நடக்கும் ‘பி’ பிரிவு லீக் போட்டியில் பஞ்சாப், சத்தீஸ்கர் அணிகள் விளையாடுகின்றன. இதில், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கு தயாராகும் விதமாக இந்திய டெஸ்ட் அணி கேப்டன் சுப்மன் கில், பஞ்சாப் அணி சார்பில் களமிறங்கினார்.
நான்காவது வீரராக வந்த சுப்மன் கில் ஒரு ரன்னில் அவுட்டானார். கேப்டன் உதய் சஹாரன் (106*), பிரப்சிம்ரன் சிங் (62) கைகொடுக்க, ஆட்டநேர முடிவில் பஞ்சாப் அணி 269/4 ரன் எடுத்திருந்தது