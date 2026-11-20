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ADDED : நவ 20, 2026 09:07 PM
இந்துார்: சையது முஷ்தாக் அலி டிராபி லீக் போட்டியில், கடைசி ஓவரில் ஏமாற்றிய தமிழக அணி, 5 ரன் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப்பிடம் தோல்வியடைந்தது.
இந்திய கிரிக்கெட் போர்டு (பி.சி.சி.ஐ.,) சார்பில், சையது முஷ்தாக் அலி டிராபி (‘டி–20’) 19வது சீசன் நடக்கிறது. மொத்தம் 38 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இந்துாரில் நடந்த ‘பி’ பிரிவு லீக் போட்டியில், தமிழகம், பஞ்சாப் அணிகள் மோதின. ‘டாஸ்’ வென்ற தமிழக அணி ‘பீல்டிங்’ தேர்வு செய்தது.
பஞ்சாப் அணிக்கு அன்மோல்பிரீத் சிங் (22), கேப்டன் ராமன்தீப் சிங் (36), சன்விர் சிங் (34*), சுக்தீப் சிங் பஜ்வா (20*) ஓரளவு கைகொடுத்தனர். பஞ்சாப் அணி 20 ஓவரில் 165/7 ரன் எடுத்தது. தமிழகம் சார்பில் சித்தார்த் மணிமாறன் 3, சிலம்பரசன், ராஜ்குமார் தலா 2 விக்கெட் கைப்பற்றினர்.
சச்சின் அரைசதம்
எட்டக்கூடிய இலக்கை விரட்டிய தமிழக அணிக்கு அமித் சாத்விக் (8), நாராயண் ஜெகதீசன் (14) சோபிக்கவில்லை. அபாரமாக ஆடிய பாலசுப்ரமணியம் சச்சின், 42 பந்தில் 70 ரன் (4X6, 6X4) விளாசினார். ஆன்ட்ரி சித்தார்த் (28) ஆறுதல் தந்தார். ரித்திக் ஈஸ்வரன் (5), ராஜ்குமார் (9), ஷாருக்கான் (10), கேப்டன் சாய் கிஷோர் (2) ஏமாற்றினர்.
கடைசி ஓவரில் தமிழக அணியின் வெற்றிக்கு 9 ரன் தேவைப்பட்டன. கிரிஷ் பகத் வீசிய 20வது ஓவரில் 3 ரன் மட்டுமே கிடைத்தது. தமிழக அணி 20 ஓவரில் 160/9 ரன் மட்டும் எடுத்து தோல்வியடைந்தது.
இதுவரை விளையாடிய 4 போட்டியில், ஒரு வெற்றி, 3 தோல்வி என, 4 புள்ளிகளுடன் தமிழக அணி ‘பி’ பிரிவில் 7வது இடத்தில் உள்ளது.