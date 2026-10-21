தமிழகம் இன்னிங்ஸ் வெற்றி: சாய் கிஷோர் ‘ஹாட்ரிக்’ விக்கெட்
தமிழகம் இன்னிங்ஸ் வெற்றி: சாய் கிஷோர் ‘ஹாட்ரிக்’ விக்கெட்
ADDED : அக் 21, 2026 12:03 AM
சென்னை: ரஞ்சி கோப்பை லீக் போட்டியில் தமிழக அணி, இன்னிங்ஸ், 66 ரன் வித்தியாசத்தில் உத்தரகாண்ட் அணியை சாய்த்தது.
இந்தியாவில், ரஞ்சி கோப்பை முதல்தர கிரிக்கெட் 92வது சீசன் நடக்கிறது. சென்னை, சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடந்த ‘டி’ பிரிவு லீக் போட்டியில் தமிழகம், உத்தரகாண்ட் அணிகள் மோதின. முதல் இன்னிங்சில் உத்தரகாண்ட் அணி 134, தமிழகம் 313 ரன் எடுத்தன.
பின் களமிறங்கிய உத்தரகாண்ட் அணி இரண்டாவது இன்னிங்சில் 9/1 ரன் எடுத்து, இன்னிங்ஸ், 170 ரன் பின்தங்கி இருந்தது.
நேற்று மூன்றாவது நாள் ஆட்டம் நடந்தது. துவக்கத்தில் இருந்தே, தமிழகத்தின் கேப்டன் சாய் கிஷோர், அஜித் ராம் சுழலில் சிக்கியது உத்தரகாண்ட் அணி. அஜித் பந்தில் முதலில் நிஸ்சால் (25), கேப்டன் குணால் (16) அவுட்டாகினர். ஜெகதீசா (14), சாய் கிஷோரிடம் சரிந்தார்.
போட்டியின் 43வது ஓவரை வீசினார் சாய் கிஷோர். 4வது பந்தில் லக்சயாவை (19) போல்டாக்கிய சாய் கிஷோர், அடுத்த இரு பந்தில் சவுரப், ஆதித்யாவை ‘டக்’ அவுட்டாக்க, ரஞ்சி கோப்பை அரங்கில் முதன் முறையாக ‘ஹாட்ரிக்’ விக்கெட் கைப்பற்றினார். கடைசியில் மயங்க் (12) அவுட்டாக, உத்தரகாண்ட் அணி இரண்டாவது இன்னிங்சில் 113 ரன்னுக்கு சுருண்டு தோல்வியடைந்தது.
தமிழகத்தின் கேப்டன் சாய் கிஷோர் 6, அஜித் ராம் 4 விக்கெட் வீழ்த்தினர். போனஸ் (1) சேர்த்து, தமிழக அணி 7 புள்ளி பெற்றது.
10 வது பவுலர்
ரஞ்சி கோப்பை அரங்கில் ‘ஹாட்ரிக்’ விக்கெட் சாய்த்த 8வது தமிழக பவுலர் ஆனார் சாய் கிஷோர், 29.
* இந்திய முதல் தர கிரிக்கெட்டில் கோபாலன் (1932–33), பார்த்தசாரதி (1936–37), கல்யாணசுந்தரம் (1972–73), அருண் (1986–87), சுப்ரமணியம் (1992–93), தேவானந்த் (1998–99), ராம்குமார் (2003–04), முகமது (2018–19), குர்ஜப்னீத் சிங்கிற்குப் (2025–26) பின், இதுபோல சாதித்த 10 வது தமிழக பவுலர் ஆனார் சாய் கிஷோர்.